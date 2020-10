4 sa listahan ng 'most wanted' sa Maynila, timbog

MAYNILA - Huli ang apat na suspek na kasama sa listahan ng most wanted individual sa Maynila.

Ayon sa Manila Police District, unang naaresto si Rhealyn Hernandez na top 10 most wanted person sa kasong theft. Nakita siya sa Juan Luna St. sa Tondo, at ngayon ay nasa MPD-Station 7 na.

Sa bisa ng arrest warrant, nahuli ang top 5 most wanted ng Moriones Police Station na si Mark Anthony Busio sa kasong robbery-holdup. Nakita siya sa C5 sa Taguig at dinala sa MPD-Station 2.

Arestado din ang top 9 most wanted ng Malate Police Station na si John Patrick Pacambe sa kasong theft. Nahuli siya sa kanto ng San Andres at Singalong at dinala sa MPD Station 9.

At sa bisa din ng arrest warrant, nahuli ang top 5 most wanted ng Abad Santos Police Station na si Reginald Geronimo sa kasong robbery. Nahuli siya sa Pritil Market at ngayo'y nakakulong na sa MPD-Station 7.--Ulat ni Jekki Pascual, ABS-CBN News