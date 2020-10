200 kawani, pasyente ng N. Ecija mega drug rehab, positibo sa COVID-19

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Malaking hamon para sa lokal na pamahalaan ng Nueva Ecija ang pagkakaroon ng nasa 200 local transmission sa Mega Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center sa Fort Magsaysay sa Palayan City, Nueva Ecija.



“Isang malaking challenge po ‘yan paano ma-mimitigate, paano matutulungan ang mga na-infect na 'yun. Sa ngayon, ongoing pa 'yung pag swab at pag-aalaga,” pahayag ni Fr. Arnold Abelardo, tagapagasalit ng Nueva Ecija COVID-19 Inter-Agency Task Force.

Laking pasalamat naman nila na ang nasa 200 staff at pasyente ng mega drug rehab ay pawang asymptomatic.

“Ipinagdadasal natin na maging maayos lahat kalagayan nila dahil bagamat nandoon sa mega rehab, wala naman po kasing ospital na malaki doon. Ang mangyayari niyan, ang mag-aabsorb diyan ospital ng Nueva Ecija. Lalabas din 'yan,” sabi ni Abelardo.

Nakikipag-ugnayan na sila sa national IATF upang matingnan o mapag-aralan muna ang pagpapadala ng karagdagang COVID-19 patients para matingnan kung saan nagkulang at matutukan ang mga pasyente doon.

Paliwanag ni Abelardo na hindi lahat ng pasyenteng nahawa ay taga Nueva Ecija.

Karamihan ng dinadalang COVID-19 patients doon ay mula rin sa Metro Manila, ang episentro ng novel coronavirus.

“Sa Nueva Ecija, maayos po ang aming task force at talagang mahigpit ang aming checkpoints. Sa ngayon, ang bilang ng Nueva Ecija ay nasa 700 pero halos nasa 600 na po ang aming recovered. Malaki po yung pag-aalaga naming gingawa,” sabi niya.

Bagamat nasa Nueva Ecija, ang mega drug rehab ay hiwalay at hindi kontrolado ng probinsiya.

“Under po 'yan ng jurisdiction, control, and care ng national Department of Health. Sa Phase 1, nandoon ang aming drug rehab.

'Yung mga COVID patients nasa Phase 4. 'Yun ang tinitingnan nila ngayon ‘di naman natin mapasok dahil sa contamination,” sabi niya.

Sa kabila nito, handa naman ang lokal na pamahalaan na tumulong sa pagtugon dito.

“Kailangang pagtulung-tulungan, seryosohin ng lahat, on the part of the national government, on the part of the local government at bawat pamilya. Nagsisimula talaga sa bahay ang pag-aalaga at pagbabantay sa COVID na ito,” dagdag niya.