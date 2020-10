2 sasakyang may laman umanong smuggled cigarettes, huli sa Zamboanga City

MAYNILA - Nasabat ng awtoridad ang dalawang sasakyang may karga umanong smuggled cigarettes sa checkpoint sa Barangay Sangali sa Zamboanga City, Martes ng hapon.

Ayon sa Facebook page ng City Government of Zamboanga, naharang ng Marine Battalion Landing Team-11 ang isang elf truck at van na naglalaman ng ipinuslit na mga kahon ng sigarilyo at iba pang smuggled na produkto.

Ibibigay naman ng MBLT-11 sa kustodiya ng Bureau of Customs ang mga nasabat na produkto.