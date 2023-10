Bayanihan Dance Company muling nakapagtanghal sa Greece

THESSALONIKI - Isang makulay at hindi makakalimutang pagtatanghal ang ipinamalas ng Bayanihan Dance Company, kilalang national folk dance company ng Pilipinas, sa kanilang one-night gala performance sa Thessaloniki Concert Hall nitong September 22.

Ito ang pagbabalik ng Bayanihan sa Greece na huling nagtanghal sa ikalawang pinamakalaking siyudad ng Greece noon pang 2006.

Unang nakapagtanghal ang Bayanihan sa Greece noong 1968 sa kanilang world tour, kung saan kasama ang Thessaloniki sa kanilang mga siyudad na binisita.

Tulad ng kanilang mga nagdaang performances, wala pa ring kakupas-kupas ang kanilang traditional at folk dance repertoire, suot ang makukulay na costumes at sa saliw ng tradisyunal na musikang Pilipino.

Humigit kumulang na 400 katao ang nanood ng gala performance, mula sa embassy at local officials, diplomatic corps, mga miyembro ng Filipino community at ng general public.

Hinangaan ng mga nanood ang Philippine folk dances, tradisyon, musika at kasuotan ng ating mga ninuno mula hilaga hanggang katimugan ng ating kapuluan.

Kasama sa kanilang repertoire ang rhythmic tribal dances ng Cordillera ng Hilagang Luzon na sumasalamin sa kanilang mga ritwal, kaugalian at paniniwala bago pa mang dumating ang mga Kastila.

Bumighani rin sa mga nakapanood ang mga sayaw ng Pistang Pilipino na kinakitaan ng impluwensya ng mahigit tatlong daang taong pananakop ng mga Kastila sa kapuluan.

Sumalasamin naman sa kultura at tradisyon ng mga Muslim at iba pang katutubo sa katimugan ng Pilipinas ang kanilang mga sayaw mula Mindanao.

Sa tulong ng Philippine Embassy sa Athens kasama ang Philippine Consulate sa Thessaloniki, National Commission for Culture and the Arts, Ministry of Culture and Sports ng Greece at Thessaloniki Concert Hall nakabalik ang Bayanihan Dance Company sa Greece para sa makasaysayang gala performance na bahagi ng cultural cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Greece.

Ang performance ng Bayanihan sa Thessaloniki, ang ikalawang pinakamalaking lungsod ng Greece ay bahagi ng Executive Program for Cultural Cooperation ng embahada na nagsimula noong 2021 at magtatapos sa 2025.

Kasabay ng pagtatanghal ng Bayanihan Dance Company sa Thessaloniki ang pagdiriwang ng ika-73 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng ugnayang diplomatiko ng Pilipinas at Greece.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Greece, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.