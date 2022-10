Nasagip ang isang bagong silang na sanggol na iniwan sa damuhan sa tabi ng national highway sa bayan ng Hagonoy, Davao del Sur, Martes ng umaga.

Ayon sa Hagonoy Municipal Police Station, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa isang concerned citizen na nakakita sa sanggol na babae sa Brgy. Guihing. Tinatayang nasa 2 hanggang 3 araw pa lamang ang sanggol matapos isilang.

Daling pinuntahan ng pulis at taga-women and children's protection desk ng Hagonoy PNP ang lugar at natagpuan ang sanggol na naka-karton.

Agad dinala ito sa Davao del Sur Provincial Hospital sa Digos City, na sa ngayon ay nasa mabuting lagay na, ayon sa pulisya.

Matapos ang mga kailangang eksaminasyon, dinala ang sanggol sa Reception Study Center for Children sa Davao City para maalagaan ng husto.

Tinutukoy at hinahanap ngayon ng pulisya kung sino ang magulang ng sanggol, na maaring mahaharap sa kasong kriminal.

Nakakarami ang kaso ng mga pag-abandona ng mga sanggol sa bansa.—Ulat ni Hernel Tocmo