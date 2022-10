PH, Turkish universities pumirma ng kasunduan para sa academic exchange

ANKARA - Sa unang pagkakataon pumirna ng kasunduan para sa isang academic exhange ang ilang piling pamantasan sa Türkiye at Pilipinas.

Ang kasunduan ay naka-sentro sa pananaliksik sa pangisdaan at marine science. Sinamahan ng Philippine Embassy sa Türkiye ang mga kinatawan ng pitong Philippine Higher Education Institutions upang makilala at makausap ang rectors ng kanilang counterpart Turkish universities sa opisina ng Turkish Council of Higher Education (YÖK) noong September 19.

Pinirmahan ng kinatawan ng pitong Philippine HEIs ang kanilang individual Memoranda of Understanding (MOUs) sa kani-kanilang Turkish University partners.

Ang proyekto ng academic exchange ay proyekto ng Philippine Commission on Higher Education (CHED) na pinamagatang, “Development of Academic and Exchange Programs among Universities in the Philippines and Türkiye.”

Ankara PE photo

“While there are cooperative undertakings between Philippines and Turkish Universities, this is the first time that they are partnering in the fields of fisheries and marine science,” pahayag ni Elnor Roa, Chancellor of Mindanao State University at Naawan (MSU-Naawan), Co-Lead for the Project, and Head of the visiting delegation.

Ang 21-member Philippine delegation ay binubuo ng presidents, chancellors, at iba pang opisyal ng Mindanao State University (MSU)-Marawi, MSU-Naawan, University of the Philippines-Visayas (UP-Visayas), Western Philippines University (WPU), Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology (ZSCMST), Southern Philippines Agri-business and Marine and Aquatic School of Technology (SPAMAST), at Iloilo State College of Fisheries (ISCOF).

Ankara PE photo

Pinamunuan ni YÖK Vice President, Prof. Dr. Haldun Göktas ang Turkish side, kasama ang rector ng anim na sumunod na partner Turkish universities: Ankara University, Kastamonu University, Çanakkale Onsekiz Mart University, Ege University, Isparta University of Applied Sciences, at Karadeniz Technical University.

Mananatili ng dalawang linggo ang Philippine delegation sa Türkiye upang mapagtibay ang detalye ng proyekto tulad ng pagtukoy sa best practices ng kani-kanilang academic at research facilities.

