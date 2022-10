Jeepney terminal sa Quiapo, Maynila noong Hulyo 14, 2022. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

Nagbukas ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) sa Metro Manila ng online application para sa mga driver at operator na nais kumuha ng fare matrix upang makasingil ng taas-pasahe.

Naging epektibo noong Lunes ang taas-pasahe sa halos lahat ng pampublikong sasakyan pero hindi puwedeng maningil nito ang mga tsuper kung walang nakapaskil na fare matrix o taripa sa loob ng saskayan.

Dinagdagan ng LTFRB ang paraan ng pagkuha ng taripa para maibsan ang pila ng mga aplikante sa kanilang tanggapan.

Sa LTFRB website, ia-upload ng aplikante ang mga kailangang dokumento tulad ng OR/CR ng unit at certificate of public convenience o prangkisa. Online din ang pagbayad ng taripa.

Kapag online ipinroseso ang fare matrix, imbes na dry seal ay QR code ang inilalagay. Ang ginagagawa ng LTFRB-National Capital Region (NCR) ay iimprenta ito para sa mga pirma at ia-upload para iyong mismong aplikante na ang magpi-print.

Noong Martes, nasa 200 na ang nag-apply gamit ang online facility ng LTFRB-NCR at kalahati nito ay nakakuha na ng taripa.

"Also because of our limited personnel kaya we had to include our online facility sa NCR para ho mas convenient... sa bahay na lang sila, i-upload lang nila ang documents, bayaran nila sa ating payment partners [at] ia-upload namin through PTOPS accounts their fare matrix," ani LTFRB-NCR Director Zona Russet Tamayo.

Sa 4 na unit o pababa, kakayanin nang isang araw ang pagkuha ng taripa. Ang mga consolidated o higit 10 pataas ay inaabot ng 2 araw hanggang isang linggo pa.

Inaasahan ng LTFRB-NCR na posibeng buong Oktubre ay may kukuha pa rin ng taripa.

Nagsasagawa naman ng random check ang mga traffic enforcer para paalalahanan ang mga driver ng mga pampublikong sasakyan na huwag munang maningil ng taas-pasahe kung walang taripa at magbigay ng karampatang diskuwento.

— Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News

RELATED VIDEO

Watch more News on iWantTFC