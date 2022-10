Libreng anti-rabies, pagpapakapon ng fur babies isinagawa sa Cavite

CAVITE — Iba-ibang programa ang inilunsad sa Cavite para sa pangangalaga ng mga hayop ngayong ipinagdiriwang ang International Animal Welfare Week.

Sa lungsod ng Cavite, libre ang anti-rabies vaccine sa City Veterinary Office at pagpapakapon sa Barangay 28 Evacuation Center sa mga aso at pusa na nagsimula noong Lunes at tatagal hanggang Biyernes.

Magtatapos ang mga programa sa malawakang pet blessing sa Samonte Park Covered Court sa Sabado, kasabay ng pamamahagi ng bitamina para sa mga hayop at anti-rabies vaccination.

Hinimok ni Cavite City Mayor Denver Chua ang mga may alagang hayop na makiisa sa mga programa ng pamahalaang lungsod at maging responsableng “fur parent.”

Sa bayan ng Silang, isinagawa ang ground-breaking ceremony para sa kauna-unahang dog pound facility upang matugunan ang problema sa mga aso na nagkakalat.

Umaasa si Silang Mayor Kevin Anarna na sa pamamagitan ng pasilidad ay mababawasan ang mga nakakagat ng aso, gayundin ang mga dumi ng aso sa daan.

“Panawagan rin ng lokal na pamahalaan na maging responsable po tayo sa pagiging fur parent at huwag hayaang magpa gala-gala at magkalat sa lansangan ang ating mga alagang aso,” saad ni Anarna.

May anti-rabies program din sa Rural Health Unit ng Silang kung saan umaabot umano sa 200 indibidwal ang natuturukan ng bakuna kada araw dahil sa kagat ng aso o kalmot ng pusa.

