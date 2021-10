MAYNILA - Itinuturing ng ilang grupo bilang araw ng "protesta" at "paalaala" ang pagdiriwang ng World Teachers' Day, sa harap ng mga sakripisyo at problemang hinaharap ng mga guro.

Ayon sa Teachers' Dignity Coalition (TDC), hindi dapat matapos sa mga papuri ang pagdiriwang ng World Teachers' Day at magsilbi dapat itong paalala na dapat silang bigyan ng maayos na compensation.

"Ang kinakailangan po, kaya po tayo nagdiriwang ng October 5 na World Teachers' Day, ito'y bilang paalala sa lipunan, paalala lalo na sa gobyerno na ang mga guro ay mahalaga, na ang mga guro ay frontliners, na ang mga guro ay nagsasakripisyo, na ang mga guro ay kailangang pangalagaan, na ang mga guro ay kailangang bigyan ng maayos na kompensasyon," ani TDC National Chairperson Benjo Basas.

Isa ring araw ng protesta ang National Teacher's Day, para sa Alliance of Concerned Teachers dahil nananatiling overworked, underpaid, at undersupported ang mga guro.

"As teachers remain overworked, underpaid, and undersupported by the Duterte admin, we are challenged yet again to take action and utilize our collective strength to forward the interests of our sector," anila sa pahayag.

Dalawang school year nang nagsasagawa ng distance learning ang mga paaralan sa bansa dahil sa COVID-19 pandemic.

Kasabay nito, hinaharap ng mga guro ang ilang pagsubok sa distance learning, partikular na sa Internet access.

Nanawagan na rin ang ilang grupo na ibalik ang face-to-face classes ngayong bahagya nang nagbabalik sa mga classroom ang ibang bansa.

Pagbibigay-pugay sa mga guro

Nagpasalamat naman si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga sakripisyo ng mga guro.

"On behalf of the entire nation, I express our gratitude for your unwavering passion to impart knowledge and values to our students. Your strong commitment, even amidst the challenges of COVID-19, is truly inspiring," ani Duterte.

Bilib ang Department of Education, Commission on Higher Education at Technical Education and Skills Development Authority

sa katatagan ng mga guro.

"As we celebrate at the national level, our honoring of our teachers, and recognizing their services, as we strive to provide them with more benefits. We negotiate for them, and we always place them in the foremost place and the throne in the altars of our objectives in education," ani DepEd Secretary Leonor Briones.

Ayon naman kay CHED Chairman Prospero De Vera III: "This day is therefore not only a recognition of the importance of teachers, but an affirmation for all of us teachers that we chose the correct path and profession."

Sabi naman ni TESDA Director General Sec. Isidro Lapeña na dapat silang ituring na "bagong bayani."

"Bukod sa itinuturing na pangalawang magulang ng bawat estudyanteng Pilipino, sila rin ay maituturing na mga bagong bayani. Maraming beses na nilang napatunayan na kahit anumang hamon ay kaya nila lampasan, matupad lang ang kanilang sinumpaang tungkulin na makapagturo," ani Lapeña.

May handog ding P1,000 annual world teacher's day benefit at PhilPOST special stamp para sa mga guro.

Magkakamag-anak na naging guro kinilala

Kinilala rin ang ilang guro na sumunod sa yapak ng kanilang mga magulang na naging guro rin.

Noong 1960s naging guro ang ngayo'y 78 anyos na si Angelina Santos, hanggang sa makapagtayo ng sariling paaralan, katuwang ang mga anak na mga guro na rin.

"Nagmula sa pamilya ng mga guro. Nag-start ako ng 15 students, hanggang dumami nang dumami," ani Santos.

"Noong una wala pang mga computer, wala pang mga typewriter. So we handwritten all of her test papers, we helped her in checking activities, the works of the children. Bata pa lang kami, namulat na kami sa world of education," anang anak na si Pilar Barrios.

Ang mag-asawang sina Ronaldo at Jennifer Dela Cruz, nasa kolehiyo pa lang nang magkkakilala at parehong tatahak sa pagiging guro.

Ang mga anak nila gaya ni Lawrence, nasa naturang bokasyon na rin: "Sa totoo lang, hindi ko inisip dahil iyong mga parent ko ay mga teacher. But then again, I believe, siguro ito ang calling ko."

Bayan Patrollers nagbigay-pugay sa mga guro

Proud namang ibinahagi ni Bayan Patroller Rafael Martinez ang kaniyang mga digital artwork bilang pagsaludo sa mga kapwa guro.

Ang Grade 12 student na si Bayan Patroller Christian Cabarrubias, iginuhit ang mukha ng kaniyang guro.

Ipinagmalaki naman ni Bayan Patroller Jestoni Opiar ang mga guro niyang walang sawang nagbabahay-bahay para maturuang magbasa ang mga estudyante.

Hataw naman sa pagsayaw ng 80s music ang mga guro ng Balaquid Elementary School, na anila pagpapakita na kaya nilang sabayan ang ano mang hamon sa ngalan ng pagbibigay ng de-kalidad na edukasyon.

-- Ulat ni Arra Perez, ABS-CBN News