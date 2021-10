Watch more on iWantTFC

MAYNILA— Iginiit ng isang pediatrician na wala dapat ipangamba sa side effects ng COVID-19 vaccines ang mga magulang ngayong inaasahan nang magsimula ang pagbabakuna sa mga kabataan.

Sa TeleRadyo, sinabi ni Dr. Cynthia Cuayo-Juico na maaari talagang magka-side effects sa mga bata ang bakuna kontra COVID-19.

Kabilang aniya rito ang normal lang na lagnat, sakit ng ulo, chills at pananakit ng tinurukang braso.

May pag-aaral din aniya sa Amerika tungkol sa side effect na namamaga ang labas at minsan ay ang loob ng puso ng mga batang nabakunahan.

Pero hindi dapat aniya ito ipangamba.

"So pericarditis, myocarditis, pero ito naman ay napakonti at ito ay nangyayari usually sa mga lalaki at 'yung mga teenagers, pero konting-konti lang. Ito naman hindi tulad ng pericarditis, myocarditis sa matatanda, very self-limiting at gumagaling agad. Ang mga sintomas nun ay kinakabahan mabilis ang tibok ng puso," Dr. Cynthia Cuayo-Juico.

Nakatakdang gawin simula Oktubre 15 ang "phased" pediatric vaccinations sa bansa kung saan bibigyang prayoridad ang mga edad 15 hanggang 17 na may comorbidity.

Gagawin ang pagbabakuna sa anim na pilot hospitals, kabilang ang Philippine Children's Medical Center, National Children's Hospital, Philippine Heart Center, Pasig City Children's Hospital, Fe Del Mundo Medical Center, at Philippine General Hospital.