KTV bar sa Pasay sinita sa paglabag sa health protocols

MAYNILA—Inaresto ang floor manager ng isang KTV bar sa Pasay City matapos itong pasukin ng mga pulis dahil sa umano’y patuloy na operasyon na labag sa COVID-19 guidelines.

Wala nang naabutang mga customer sa loob ng KTV bar nang puntahan ng mga taga-station intelligence section ng Pasay police Linggo ng madaling-araw.

Nasa loob ito ng isang shopping center sa Macapagal Boulevard at kabilang ang mga banyaga sa mga kliyente.

Ayon kay Pasay City chief of police Col. Cesar Paday-os, nakatanggap kasi sila ng impormasyon na tumatanggap pa rin ng customers ang KTV bar.

Ito’y kahit ipinagbabawal pa rin ng IATF sa ilalim ng GCQ Alert Level 4 ang pagbubukas ng mga bar at nightclub.

The KTV bar was raided at 2:30am, the Pasay police report said. Only employees were inside.



The floor manager was arrested while 5 service team members were issued ordinance violation tickets.



📸:Pasay City Police pic.twitter.com/k0tpvAbMPB