MAYNILA—Di na kumalat sa mga katabing gusali ang sunog na tumupok sa isang commercial establishment sa dulo ng Taft Avenue sa Barangay Baclaran, Parañaque Martes ng madaling-araw.

Tumagal nang 4 na oras ang apoy na nagsimula bago mag-ala-1 ng madaling-araw.

Commercial establishment sa Baclaran, Parañaque mahigit 2 oras nang nasusunog (as of 3 am).



Ayon sa barangay imbakan ng mga damit, pintura, rubber, at tarpaulin ang pinagmulan ng apoy.



