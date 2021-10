Halalan 2022: Mga naghain ng kandidatura, Oktubre 5

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Nagpapatuloy ang paghahain ng kandidatura sa ika-5 araw ng certificate of candidacy (COC) filing.

Una sa mga naghain ng COC ang partylist group na Talino at Galing ng Pinoy (TGP).

Nadagdag din sa listahan ang isang Maria Aurora Marcos na tumatakbong independent candidate.

Aminado siya na wala siyang political machinery pero tapat aniya ang hangaring makatulong sa taongbayan.

Wala rin aniya siyang planong umatras sa pagkandidato kahit pa makalaban sa pagkapangulo si dating Sen. Bongbong Marcos, na nagdeklara na tatakbo siya sa pagkapangulo.

Susubukan din sa ika-3 pagkakataon ni Atty. Larry Gadon ang kaniyang kapalaran sa Senado. Una na siyang natalo sa dalawang nakalipas na senatorial race.

Siya ang nakilala nang pagmurahin ang mga nagpo-protesta sa Baguio City at makailang beses na rin siyang sinampahan ng disbarment case sa Supreme Court.

Minsan na rin siyang nasuspinde ng SC bilang abogado.

Naghain din ng kanilang COC sa pagka-senador sina Samuel Hardin, Norberto Esmeralda Jr. at Orlando Bernardo.

Aabot naman sa 11 ang nadagdag sa listahan ng Comelec mula noong unang araw ng COC filing.

Kabilang dito ang mga sumusunod:

TGP

Guardians Philippine Inc.

Construction Workers Solidarity

Galing sa Puso

Senior Citizens

Barkadahan para sa Bansa

Igorot Warriors International

Akma

Magdalo

Angat Edukasyon - PARE

Trabaho

Kasama ng Magdalo Partylist sa naghain ng certificate of nominaton and acceptance (CONA) si dating Sen. Antonio Trillanes IV. Hindi naman nagpaunlak ng panayam ang grupo at hindi rin umakyat sa entablado ng Comelec.

Naghain na rin ng COC sa pagkapresidente ang 50 anyos na si Marsden Cuarteros Luyaha bilang independent candidate.

Susubukan naman ni dating Sulu Rep. Nur Ana Sahidula sa pagkasenado sa Halalan 2022.

Samantala, sa local level, naghain ng kanilang kandidatura sina Quezon City Mayor Joy Belmonte at San Juan Mayor Francis Zamora - na layong mare-elect sa pagkaalkalde.

-- May mga ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News