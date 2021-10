MAYNILA—Tinitiyak ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya papayag na maging magulo at magkaroon ng dayaan sa halalaan 2022.

Sa kanyang public address Lunes ng gabi, nagbabala ang Pangulo sa sinumang magtatangkang guluhin ang paparating na eleksyon.

"I am warning everybody, kasama ko sa Partido o hindi, kaibigan kita o hindi. Kalaban kita, itong election na ito huwag mong talagang . . .'Wag ka magkamali kasi andyan pa ako. Of course, the supreme body during elections is Comelec, and I will just coordinate to Comelec and I will not allow fraud tapos iyong mga tigas-tigas . . . Gusto ko bago ako umalis ay makatikim naman ang mga Pilipino ng malinis na eleksyon, especially to Mindanao," aniya.

Ayon din kay Duterte, hindi siya papayag na mamayagpag ang mga political warlords na madalas gumagamit ng dahas tuwing eleksyon.

"Mayroon diyan iyong mga matagal na sa pulitka, iyong political warlords na may mga armas. Pagka-ganoon ang gawin mo, you terrorize, pati kayo NPA 'wag kayo sumali. . . Pero huwag kayo makialam dito sa election, at saka tiyaka iyong drug money. Malalaman naming iyan, magtatapon ka ng pera bibili ka ng boto P1,000 isang boto, titingnan ka namin . . . I am appealing to the leaders both sa lahat ng tribo na huwag kayo mag-ano . . . I said if you do not follow a peaceful path in the elections, papuntahan ko kayo ng army at ng pulis. Disarmahan lahat ng tao at kulungin ka," aniya.

Muli namang sinabi ng Pangulo na hindi na niya itutuloy ang pagtakbo sa pagkabise president sa halalan sa susunod na taon at hahayaan na lang na iba naman ang mamuno sa bansa.

"It is time to give way to a new set of leaders who hopefully continue the reforms projects and programs that this administration has pursued for the past few years. It is my hope that the new set of leaders will pursue a platform of gov’t that will build on our gains in the areas of fighting illegal drugs, criminality, corruption, terrorism, and insurgency," ani Duterte.

Aminado ang Pangulo na sineryoso niya ang lumabas sa survey kamakailan lamang na nagsasabing mayorya ng mga Pilipino ang naniniwalang labag sa konstitusyon ang kanyang pagtakbo sa pagkabise presidente.

"Ako nakita ko na sa rating, huwag na tayo magbolohan. Tinatanggap ko iyan lahat. Tanggap ko ang hugsa ng taumbayan, simple lang. Ayaw nila ako maglaro pa ng pulitika, gusto nila umuwi na ako sa Davao at maghintay ako sa maraming dadaan na kaso, hintayin ko kayo," dagdag ni Duterte.

May pakiusap naman siya sa mga magsasampa ng mga kaso laban sa kanya.

"I will prepare for my defense na iyang ICC na iyan at pati iyang ano . . . Huwag lang kayo magsinungaling, tutal may record naman. Huwag kayong magimbento ng iyong namatay sa malaria i-cha-charge niyo sa akin, kalokohan na iyan. Hindi na justice ang hinahanap ninyo na iyan...Huwag niyo lang ako dayain sa ebidensya," ani Duterte.

Samantala, ipinapanawagan naman ng Pangulo sa taumbayan na palitan na sana nila sa halalan ang mga pulitikong matagal nang nakaupo sa pwesto.

Pinapayo rin niya na huwag na iboto ang mga umano’y matatalinong mga kandidato.

"Palitan niyo na iyan sila, matagal na iyan sila diyan. Napakita na nila ang talent nila, hanggang diyan lang, hanggang diyan lang sila . . . Huwag kayong kumuha ng mga bright, mga brilliant, ganoon, you know what, maghanap kayo ng kandidato na ordinaryo na Pilipino, bigyan ninyo ng panahon at ipakita din niya. You are better of with ordinary minded Filipinos. Itong malaman mo magspeech, magsalita, magsigaw," ani Duterte.

