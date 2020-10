Pagtatalo umano sa maruming CR nauwi sa barilan; lalaki patay

MAYNILA — Pinaghahanap ng pulisya ang isang guwardiya na nakuhanan sa CCTV na pinagbabaril at napatay ang kaniyang katrabaho sa Barangay Holy Spirit, Quezon City.

Sa CCTV, kita ang mainit na pagtatalo ng security guard na suspek at biktimang helper sa kanilang pinagtatrabahuhang warehouse noong Setyembre 30 ng gabi.



Nasa loob sila ng guard house nang bigla na lang bumunot ng baril ang suspek na si Leomy Martires at pinagbabaril ang biktimang si Joven Abong.



Nang gumalaw pa si Abong, hindi pa nakuntento si Martires at muling pinagbabaril ang biktima hanggang pigilan ito ng isang lalaki, at saka sila magkasamang umalis.

Ayon sa Quezon City Police District (QCPD), lasing daw ang mga ito at simpleng away lamang umano sa maruming comfort room ang pinagtalunan.

Sumuko sa pulisya ang lalaking kasama ni Martires na umalis at sinabing hindi sya kasabwat ng suspek.

"Dahil lang sa paglilinis sa CR nagkakasitahan ang dalawa," ani Police Maj. Elmer Monsalve ng QCPD.

Katarungan naman ang hiling ng mga naulila ng biktima.

"Makonsensiya siya sa ginawa niya sa kuya ko. Sumuko siya sa pulis para mabigyan ng hustisya ang kuya ko," ani Daisy Delgado, kapatid ng biktima.

—Ulat ni Doland Castro, ABS-CBN News