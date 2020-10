DepEd ipinagbunyi ang pagbubukas ng klase pero ilang teachers' group umalma

MAYNILA — Ipinagbunyi nitong Lunes ni Department of Education (DepEd) Secretary Leonor Briones ang pagbubukas ng klase matapos ang ilang buwang delay, at tinawag pa niya itong "tagumpay" kontra sa COVID-19.

"Today, we celebrate great victory. We declare our victory over COVID-19, the destroyer of our lives, the destroyer of our economy and of our way of life and society but we will not allow COVID-19 to destroy our children's education and their future," anang kalihim sa programa ng DepEd para sa school opening.

Ganito rin ang pananaw ni Pangulong Rodrigo Duterte, sa isang recorded video message na ipinalabas sa parehong programa.

"The school opening of this year is a momentous occasion because it is pushing through despite [the] global health crisis due to COVID-19... This time also ushers in a new era in our basic education program as we now venture into distance and online learning," ani Duterte.

Maaalalang Agosto ang orihinal na petsa ng school opening pero iniatras ito para maplansta pa ang mga gusot.

Pero ani Briones, igagapang ng kagawaran ang school year alang-alang sa kinabukasan ng mga kabataan.

"Igagapang ng DepEd at lahat ng nagsusuporta [sa] DepEd... kailangan ipagpatuloy ang pag-aaral. Kailangan igapang natin maski maraming challenges," ani Briones.

Gayunpaman, salungat ang opinyon ng ilang grupo ng mga guro, na mismong nakararanas ng mga hamon sa school opening.

Sabi sa TeleRadyo ni Teachers' Dignity Coalition national chairperson Benjo Basas, marami silang natatanggap na reklamo mula sa mga guro na pinapupunta pa sa mga paaralan kahit wala naman silang gagawin.

"Nakatatanggap kami ng mga ulat na hanggang ngayong umaga ay pinagre-report sa kanilang mga paaralan in violation of not just DepEd order, but the IATF rules. Bawal po yan. Huwag nating papuntahin sa mga eskuwelahan ang mga teacher na napakarami," panawagan niya.

Binatikos naman ng Alliance of Concerned Teachers (ACT) ang DepEd sa kakulangan nito sa paghahanda sa pagbubukas ng klase.

Ani ACT Secretary General Raymond Basillo, sinisisi ng grupo ang administrasyong Duterte dahil sa umano'y hindi nito natutugunang pangangailangan ng mga guro at mga eskuwelahan.

"Ang pinakamalaking problema po na kinakaharap natin 'yung patuloy na hindi pagbibigay ni President Duterte doon sa kinakailangang pondo. Sa panahon ng pandemya, ninanais nating magkaroon ng de kalidad na edukasyon pero nasaan po ang ambag ni President Duterte?" ani Basillo.

Nasa 24 milyong ang nakapag-enroll ngayon sa gitna ng pandemya, at 22.5 milyon dito ay sa pampublikong paaralan, batay sa datos ng DepEd.