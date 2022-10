Taiwan, bukas na muli para sa mga turistang Pinoy

Watch more News on iWantTFC

TAIWAN - Binuksan na muli ang Taiwan para sa mga turista matapos ang dalawang taon. Kabilang ang mga Pinoy sa mga pwedeng bumiyahe sa Taiwan nang walang visa simula pa September 29.

Sa bisa ng inilabas na patakaran ng gobyerno ng Taiwan nitong Setyembre a-beinte dos, papayagan nang makabisita sa bansa ng labing apat na araw ang mga turista kabilang ang mga Pinoy kahit walang visa. Epektibo na ito simula Setyembre a biente nueve.

Pero ipatutupad pa rin ang mandatory quarantine sa lahat ng mga turista, gayundin sa migrant workers.

Ang OFW na si Jason Peralta, isang factory worker sa Taoyuan, hindi muna uuwi sa Pilipinas. Pero ikinatuwa niya ang muling pagbubukas ng borders ng Taiwan.

“Dahil meron na rin naman passport ang asawa at anak ko, sila na lang pagbakasyunin ko dito para doon po sa vacation na yun magkakasama pa rin po kami,” sabi ni Jayson.

May isa pang good news! Sa pahayag ng Central Epidemic Command Center ng Taiwan, simula Oktubre a-trese, papalitan na ang mandatory quarantine na tinatawag na 7 days of self-health management. Kaya ang Pinay na si Jennifer Solinap-Tonato na may asawang residente sa Taiwan na naka-schedule na bumisita para dalawin ang asawa, magpapa-rebook na sa Oktubre.

“Schedule namin is September 23, andiyan na po kami tapos quarantine kami ng 8 day...nabasa po namin sa Taiwan News na mawawala na daw po ang quarantine sa October 13 so nag-usap po kami ng asawa ko na iresked na lang ng October 14 ang papunta namin ng Taiwan dahil sayang naman po, ang quarantine medyo pricey din po,” sabi ni Jennifer.

Ang mga biyaherong naka visa free entry sa Taiwan ay kailangang magpresinta ng round trip ticket, proof of accommodation o hotel booking, host o sponsor's contact information at sufficient travel funds.

