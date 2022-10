Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – Nakikipag-ugnayan ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa Public Attorney’s Office (PAO) para tulungan ang mga single mother na makasingil ng sustento o child support para sa kanilang mga anak.

Ang dalawang ahensya ay lumagda sa isang memorandum of agreement matapos dumagsa ang mga reklamo ng mga magulang na kulang ang natatanggap na tulong-pinansiyal mula sa kanilang mga dating asawa o kinakasama, ayon kay DSWD Secretary Erwin Tulfo.

“Marami po ina nagtatanong kung sakop daw ba ng DSWD ang dapat hingan ng sustento yung kanilang mga ex, asawa, boyfriend na naanakan po sila. Eh sabi ko, hindi naman ho, pero pwede namin kayong tulungan na magbigay kami ng demand letter,” kuwento ng opisyal.

“Pero napansin ko mukhang yung ibang ama ay hindi talaga pinapakinggan yung aming demand letter so napilitan na ho kami makipag-ugnayan … na kapag after ng demand letter ayaw pa ring magsustento, eh sa korte na ang bagsak mo. Magpaliwanag ka na doon sa korte,” aniya.

Paliwanag ni Tulfo, mga abogado ng PAO ang tutulong sa mga ina na maningil ng sustento para sa kanilang mga anak.

Kailangan lamang pumunta ng mga ina sa provincial o regional office ng DSWD sa kanilang lugar para makahingi ng ganitong tulong, aniya.

Paalala ni Tulfo sa mga ama, maaari silang kasuhan ng violence against women and children kung hindi sila magbibigay ng sustento sa kanilang mga anak.

“May batas ho tayo: Family Code of the Philippines, tsaka yung Violence Against Women and Children, yun po yung magkukulong sa inyo,” aniya.

“Bakit violence against women and children? Kasi economic po eh…hindi man psychological, hindi ma physical, kundi economic, pinapahirapan mo yung nanay atsaka yung bata,” paliwanag niya.

--TeleRadyo, 4 Oktubre 2022