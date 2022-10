PAGCOR: PNP at NBI, hindi pinipigilan mag-inspeksyon sa mga POGO

Tiniyak ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, na hindi pinipigilan ang mga tauhan ng Philippine National Police (PNP) na magsagawa ng inspeksyon sa mga pasilidad ng Philippine offshore gaming operators o POGOs.

Ito ay matapos mabanggit ni Sen. Raffy Tulfo sa isinagawang pagdinig ng Senate Committee on Ways and Means kasama ang Public Order and Dangerous Drugs na nakatanggap siya ng impormasyon na hindi agad makapagsagawa ng operasyon ang PNP at National Bureau of Investigation (NBI).

“In fact may balita ako na yung PNP at NBI, kapag gumagawa ng monitoring, gumagawa ng inspeksyon, pinagbabawala niyo PAGCOR, bakit ninyo pinagbabawalan yung PNP at sana NBI an mag-inspect doon sa facilities ng POGO dahi sa tingin po ng NBI at ng PNP ay mayroon nang nangyayaring kalokohan, bakit pinipigilan?”, tanong ni Tulfo.

Tugon ng PAGCOR, wala umanong nagyayaring pagpigil sa PNP at NBI.

May kasunduan rin umano sila sa mga law enforcement unit.

“According to our Compliance Monitoring Enforcement Department, wala naman po raw nangyayaring ganoon,” pagtitiyak ni Atty.Victor Padilla Jr., head ng Offshore Gaming and Licensing Department ng PAGCOR.

“May mutual cooperation agreement nga po kami with PNP, NBI, Bureau of Immigration, DOLE, and even DOJ na magtutulung tulungan po kami para maayos po ang operation ng mga POGO po,” paliwanag ni Padilla.

Sa naunang pagtatanong naman ni Senator Ronald dela Rosa, sinabi ni PBGen Cesar Pasiwen na walang naitalang insidente ng kidnapping na may kaugnayan sa POGO mula nang magsagawa ang pagdinig ang senado noong Setyembre 15, 2022.

“Magmula nung tayo ay nag-hearing, Sir, walang insidente ng kidnapping sa Metro Manila. Ito yung mga intervention na ginawa ko, Sir, una nag-focus kami sa genuine police visibility specifically sa Entertainment City. Second, nagdagdag ako ng mga outpost sa area. More on crime prevention kami sir,” tugon ni NCRPO Chief PBGEN Jonnel Estomo.

Wala rin umanong naitalang insidente ng kidnapping sa Region 3.

“After our meeting, Sir, we have not noted any case of POGO related incident. Ang ginawa namin, we met with the POGO operators. Kinausap namin, we required them na kumuha ng National Police clearance,” ayon kay PNP PRO 3 ARD PBgen Cesar Pasiwen.

Nang tanungin naman ni Senator Sherwin Gatchalian ang pananaw sa pagpapatuloy ng operasyon ng POGO sa bansa, sinabi ni Estomo na suportado niya ito at tiniyak na gagawin ang makakaya upang mapigilan ang mga krimen na may kaugnayan sa POGO.

“Gusto ko Sir, kasi siyempre makakatulong sa bansa natin, maraming trabaho. Noong nakausap ko yung mga POGO na iyan, marami ring mga Filipino na nakikinabang na kinukuha silang mga empleyado ng POGO,” ani Estomo.

“I will try my very best, pero sir siyempre tao lang tayo. Kaunti lang ang ating resources, pero kapag may nangyari, gagawin namin ang aming tungkulin,” pagtitiyak ni Estomo.