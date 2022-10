Si DOLE Usec. Benedicto Ernesto Bitonio, Jr. sa isinagawang pagdinig ng Senate Committee on Labor, Employment and Human Resources Development hinggil sa panukalang Freelancers Protection Act, Oktubre 4, 2022. Screenshot mula sa YouTube ng Senate of the Philippines

MAYNILA- Napagsabihan ng ilang senador ang isang opisyal ng Department of Labor and Employment sa pagdinig ngayong Martes sa panukalang Freelance Protection Act.

Nang hingan kasi ng kaniyang pahayag hinggil sa panukalang batas na naglalayong bigyang proteksyon ang mga delivery riders at iba pang freelancers sa bansa, sinabi ni Labor Usec. Benedicto Ernesto Bitonio, Jr. na bagaman welcome development ito, hindi pa handa ang administrative structure ng DOLE para dito.

“While the DOLE is primarily concerned with situations where an employee- employer relationship exists, in the case of independent contracting..., the regulatory structure of the Department of Labor and Employment does not apply. The DOLE cannot be used for instance to enforce rights arising from independent contracts," sabi ni Bitonio.

"Meron lang kaming concern dito po. Dahil dito sa panukalang batas na ito, maraming assignment ang ibinibigay sa DOLE. At alam nating lahat 'yan na kung maraming assignment, nangangailangan ng maraming tao para magampanan at mai-implement yung batas," dagdag niya.

"Ang nakikita namin dito ay mae-expand yung jurisdiction ng DOLE at papakialaman na din niya yung page-enforce at pag-adjudicate nung claims arising from independent contracting arrangements."

Ani Bitonio, ang mga ito ay wala sa "current system" ng DOLE at "hindi handa yung administrative structure ng DOLE (para) dito."

Nagbanggit rin ang opisyal ng mga umiiral na labor laws sa ibang bansa patungkol sa mga freelancers.

Sabi ni Sen. Francis Tolentino, masakit mapakinggan na sa opisyal pa ng DOLE nanggagaling ang tila pagtutol sa nasabing panukalang batas.

“I think the job here of DOLE is to help the committee finalize the contentious points coming out of the proposed bills, and not to lecture on us (that) it is difficult. Sinabi n'yo, mahihirapan kayo," ani Tolentino, na kasama sa isinagawang pagdinig ng Senate Committee on Labor, Employment and Human Resources Development, katuwang ang Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development and Finance.

"How would you convert your seemingly unpreparedness status right now to preparedness? And don’t cite American laws... Ang pinag-uusapan natin dito, papa'no natin matutulungan yung manggagawa natin na walang employer-employee relationship, na nakalagay sa Saligang Batas na trabaho ng estado na bigyang proteksyon yung manggagawa," dagdag pa ng senador.

"Huwag nating sabihin na, 'Eh, mahirap ‘to'... Eh, parang umayaw na tayo rito, Sir. Ang trabaho natin, ayusin ‘to para sa mga manggagawa. Eh, para n'yo nang sinabi sa amin na huwag na nating ituloy 'to.”

Pinaalalahanan ni Sen. Joel Villanueva ang mga opisyal ng DOLE gaya ni Bitonio na maging maingat sa pagbibitiw ng mga pahayag.

“This is the problem. 'Pag simula pa lang ayaw na natin, or nagko-complain tayo na dagdag trabaho na naman, hindi ho maganda yung dating," sabi ni Villanueva.

"Kasi, you start talking about the laws in different states of the United States . We don’t care about it. We care about our people. We are here to protect our workers. Nothing in the provision of our Labor Code, zero protection for our freelancers for the informal economy,” dagdag niya.

Nadiskubre pa sa pagdinig ng komite na tanging ang DOLE ang wala pang naisusumiteng position paper kaugnay ng naturang usapin.

Agad humingi ng paumanhin si Bitonio sa mga mambabatas at nangakong magsusumite ng kanilang position paper.

“Again, we express our apology for whatever undue statements that we may have made. We manifest that we are going to submit formally our position paper," sabi niya.

"We welcome the filing of this bill because this opens a whole new avenue of discussion. The intention of DOLE in pointing out the matters that we have earlier stated was really to put forward the discussion points that we feel ought to be further explored in relation to the crafting the bill, that it's going to be responsive to the needs of workers in the emerging economy,” dagdag niya.

Paalala ni Tolentino, hindi dapat pinagsasama ni Bitonio ang kaniyang personal na opinyon sa opisyal na posisyon ng DOLE sa nasabing isyu.

KITA NG DELIVERY RIDERS

Isa rin mga naimbitahan sa pagdinig ng komite ang grupo ng mga riders.

Kuwento ni John Jay Pacheco, spokesman ng United Delivery Riders of the Philippines, ang pangunahing problema nilang mga rider ngayon ay ang hindi patas na pasahod.

"Ang pinaka-pressing issue po na hinaharap ng delivery riders is yung unfair na wages… Since kami ay freelance, nakadepende po kami sa dami ng orders o bookings na pumapasok sa amin… However, sa kasalakuyan po ay meron tayong unfair na fare matrix… kung saan napakababa ng binibigay sa mga riders," sabi niya.

"Iba-iba po. Pinakamataas is Grabfood sa NCR. Nakakatanggap sila ng P45 per day…. Nakadepende po ito sa dami ng order, pero P45 per delivery ang base fare… Average po, naglalaro ito ng 10-20 deliveries… Gross po siya, Mr. Chair," kuwento ni Pacheco.

Ang operational cost naman, sagot nila, "dahil sa'min po ang motor, sa'min po ang gas," aniya.

"Isa din dito yung pinakamalalang nangyayari sa mga probinsiya, particularly sa Pampanga, sa Iloilo… na kung saan galing din sa P49…, binaba po sila ng P28 (per delivery),” sumbong niya.

Sabi ni Pacheco, ang idinadahilan ng pamunuan ng food delivery service company sa probinsiya ay ang nalulugi umano nilang operasyon.

May mga natanggap din aniya silang ulat gaya sa Davao na nakatatanggap lang ng P15 kada delivery ang mga rider doon, habang sa ilang lugar sa NCR ay mayroon ding P20 lang per delivery.

Nais ng grupo na magkaroon ng standard na pasahe o bayad sa bawat delivery.

Hirit din ng grupo sa mga mambabatas na tikaying makakasama sa isinusulong na batas ang pagbibigay ng insurance sa kanilang mga delivery riders at sa iba pang freelancers sa bansa.

Aminado ang mga mambabatas at ang mga inimbitahang resource persons na walang klaro o malinaw na nagtutugmang datos sa ngayon mula sa ibat-ibang grupo kung ilan talaga ang freelancers sa bansa.

Tatlong panukalang batas ang isinusulong sa Senado para sa mga freelance workers. Kabilang dito ang Senate Bill 45 ni Sen. Jinggoy Estrada, Senate Bill 136 ni Sen. Villanueva, at Senate Bill 945 ni Sen. Sherwin Gatchalian.

MULA SA ARCHIVE

Watch more News on iWantTFC