Isinumite sa Kamara ngayong Martes, bisperas ng National Teachers' Day, ang petisyong nananawagang taasan ang sahod ng mga nagtatrabaho sa sektor ng edukasyon.

Higit 57,200 guro at non-teaching personnel ang pumirma sa petisyong isinumite para suportahan ang House Bill No. 203, na layong magbigay ng umento sa mga education worker.

Ayon sa petisyon, noong 2018, dinoble ang suweldo ng mga pulis at sundalo sa hindi bababa sa P29,668 habang noong sunod na taon ay itinaas din ang entry-level salary ng public nurses sa Salary Grade (SG) 15 o P35,000.

Pero naiwan anila ang suweldo ng mga guro sa hindi bababa sa SG 11 o P25,400.

Umapela ang Alliance of Concerned Teachers na itaas din ang minimum pay ng public school teachers sa SG 15.

Gusto rin ng grupong itaas ang minimum pay ng college instructors sa local at state universities at colleges sa SG 16 o P38,150 at ng private school teachers sa P30,000 kada buwan.

"The salary of teachers should be comparable doon sa same profession na katulad nila, tulad ng nurse, sundalo, saka ng pulis," ani ACT Teachers party-list Rep. France Castro.

"Sana ay nakabubuhay naman 'yung sweldo ng teachers para sa kanila at sa kanilang pamilya. No wonder marami tayong teachers ang nangungutang at napipilitang mangutang, at marami ring teachers ang nagpupunta na ng abroad," dagdag ni Castro.

Nanawagan din si Castro na mabayaran na sana ang performance-based bonus ng public school teachers mula pa noong 2020.

Nakabinbin sa House committee on appropriations ang panukalang pagtataas ng sahod ng mga guro.

— Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News