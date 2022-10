Watch more News on iWantTFC

MAYNILA — Isa ang patay habang 10 ang sugatan matapos gumuho ngayong Martes ang bahagi ng scaffolding ng ginagawang housing project sa Quezon City, ayon sa lokal na opisyal.

Ayon kay Elmo San Diego, head ng Quezon City Department of Public Order and Safety, bandang alas-9 ng umaga nang mangyari ang insidente sa itinatayong extension ng affordable housing project ng lokal na pamahalaan sa Santo Kristo, Barangay Balingasa, malapit sa may Balintawak.

"Iniimbestigahan natin 'yong contractor kung ano talaga nangyari. Apparently, scaffolding [ang bumigay]. Siguro marupok kaya nahulog, may mga tao sa ilalim," ani San Diego.

Ayon kay San Diego, tigil din muna ang konstruksiyon sa lugar habang patuloy na iniimbestigahan ang nangyari.

"Iimbestigahan muna 'yon kung 'yong safety procedures, safety protocols, nasunod nila. Otherwise, pasu-suspend muna natin construction kung hindi nasunod mga regulasyon natin," aniya.