Siyam na ang pinaniniwalaang nasawi dahil sa rabies sa Negros Occidental, habang isa ang kumpirmadong ito ang sanhi ng pagkamatay.

Ang pinakahuling suspected case ay isang 6-anyos na bata na namatay sa San Carlos City.

Itinuturing ng Department of Health na “suspected rabies case”’ kapag ang taong nakagat ay nagpapakita ng hydrophobia (pagkatakot sa tubig) at aerophobia (pagkatakot sa sariwang hangin), subalit walang naisagawang laboratory tests para makumpirma.

Ayon kay Rafael Marmolejo, rabies coordinator ng provincial health office, abot ng 14,232 animal bites ang naitala sa lalawigan sa unang anim na buwan ng 2022, at 85% nito ay kagat ng aso.

Ipinaliwanag niya na kapag nagpakita na ng sintoma ng rabies ang pasyente, hindi na ito pwedeng gamutin at mamamatay na lang.

“Once symptoms manifest, mapatay ka gid because rabies has 100 fatality rate. Once may symptoms na wala ka na na tsansa, mapatay ka gid na ya because rabies is 100% fatal once the signs and symptoms already appeared,” ani Marmolejo.

(Once symptoms manifest, mamamatay ka talaga because rabies has 100% fatality rate. Once may symptoms na, wala ka nang tsansa, mamamatay ka because rabies is 100% fatal once the signs and symptoms already appeared.)

Payo ng DOH kapag kinagat ng hayop, hugasan nang maigi ng running water ang sugat sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Lagyan ng betadine at huwag pigain ang sugat. Huwag din gumamit ng cream o bawang.

“Pareho sang aton Manapla nga case. Kabalo man siya nga puede siya magka rabies thru amo to nga nakagtan siya. Ginhambalan siya sang wife nya nga magkadto sa animal bite center but still the patient refused. Amo na bala kasubo nga wala man siya namati sa asawa nya. Then sang nag-appear na ang simtoma sang rabies amo to nagkadto siya. It’s too late na katama,” ani Marmolejo.

(Tulad ng ating case sa Manapla. Alam naman niyang puede siyang magka-rabies matapos makagat. Sinabihan siya ng wife nya na pumunta ng animal bite center but still the patient refused. Nakakalungkot lang na hindi niya pinakinggan ang kanyang asawa. Then nang nag-appear na ang simtomna ng rabies saka na lang siya pumunta. It’s too late na talaga.)

Nagsagawa ng mass vaccination noong Setyembre 28 ang mga LGU kasabay ng pagdiriwang ng World Rabies Day.—Ulat ni Angelo Angolo

