Source code ng automated election system, bubusisiin

Sinimulan na ng Commission on Elections ang review period para busisiin ng stakeholders ang source code ng automated election system (AES) na gagamitin sa halalan sa Mayo.

Layon nitong matiyak na malinis at walang malicious codes na posibleng makaapekto sa bilangan ng mga boto.

Ayon sa COMELEC, ginagawa ang local source code review para lumakas ang kumpyansa ng publiko sa AES. Iminamandato rin ito sa ilalim ng Republic Act 9363.

“Inanyayahan natin ang mga kasamahan natin sa media, at mga IT at technical experts na busisiin ang gagamitin nating source code para sa halalan,” sabi ni COMELEC Chairman Sheriff Abas.

“Ginagawa natin ito para masiguro at makita ng lahat kung gaano ka-ligtas at secure ang ating automated election system. Mahalaga din ito para makita agad nang maaga kung mayroon mang pagkukulang ang ating sistema” dagdag niya.

“Local source code review is aimed at enhancing public acceptance, promoting transparency and building public confidence in our automated election system,” sabi pa ni Comelec Commissioner Marlon Casquejo.

Pinalawig ng COMELEC ang source codes na ipabubusisi sa mga stakeholder, para maiwasan ang nangyaring 7-hour glitch noong 2019 elections.

Kung dati source codes lang ng Election Management System, Vote Counting Machine at Consolidated Canvassing System ang nire-review, ngayon, isinama na lahat ng related systems na dinevelop ng provider.

“Under the law kasi, ang irereview natin supposed to be, ‘yung source code ng main components lang… Pero in the past elections, nakita natin na mayroon tayong mga ibang facilities na dineploy na hindi kasama sa review. Kasi nga naman kumbaga tulong lang sila sa procedures natin, partikular doon sa transparency server. So hindi na ‘yun idinaan sa review,” sabi ni Comelec spokesperson Dir. James Jimenez.

“Pero ngayon idadaan na natin sa review to make sure maiiwasan natin ‘yung mga problema in the past na small details, which would be innocuous, wala naman talagang malaking epekto. Pero outsized ‘yung impact niya in terms of credibility, in terms of transparency, so isasama na natin ‘yan. Just so we’re covering all of our bases,” dagdag niya.

Ayon sa ilang stakeholders, malaki tulong ito sa transparency sa automated elections.

“Ang nangyari kasi doon sa 7-hour glitch is that ‘yung translator, noong natanggap na ang mga data from the VCMs (vote counting machines) to the transparency server… may translation ‘yun para madistribute doon sa media representatives. Bumara ang sistema doon. Sabi nila inayos na nila ‘yun. They made a modification. ‘Yan ay isa sa iche-check namin kung naayos ba ‘yan o hindi,” sabi ni Atty. Ivan Uy na kinatawan ng Joint Congressional Oversight Committee.

“Noong 2019, hindi yan kasama sa source code review… Kung nasabihan sana kami during the source code review, edi na-review ng lahat ng tao, siguro napuna namin ‘yun early on at naiwasan ang seven-hour glitch,” dagdag niya.

Sinabi rin ni Uy na base sa review nila ng AES source code noong mga nakalipas na eleksyon, mababa ang risk na ma-hack ang sistema.

“The system itself has a lot of security features that will discourage if not make it virtually impossible for an outside hacker to have that kind of resources in order to hack into the system. Of course when we say difficult, because of the resources required. We cannot really say the same for state-sponsored hacking. Because the resources of the whole country are used for that. Medyo iba namang usapan,” sabi ni Uy.

Mahalaga rin ayon kay Uy na i-review ang source code tuwing bago mag-eeleksyon dahil ini-improve ang sistema. Kasama sa enhancements sa AES para sa halalan sa 2022 ang paggamit ng digital signatures ng electoral board at board of canvassers, at ang pagpayag na makapag-generate ng Certificate of Canvass and Proclamation para sa kada elective post.

Labinlimang grupo ang nag-abiso sa COMELEC na lalahok sa local source code review. Kasama rito ang ilang political parties, civil society organizations, at election watchgroups na PPCRV at NAMFREL. Isasagawa ang guided sessions sa Diamond Hotel sa Maynila hanggang katapusan ng Nobyembre. Mula Disyembre ng taong ito hanggang March 31, 2022 naman ang unguided local source code review sessions.