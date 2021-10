Mag-isang itinataguyod ngayong ng 75 anyos na si Romana Duktulero ang kaniyang pamilya mula nang pumanaw ang mister ilang taon na ang nakakalipas.

Kasama ngayon ni Duktulero ang isang anak na person with disability o may kapansanan, at 2 apo.

"Mahirap talaga... wala kang katuwang, walang mga trabaho," ani Duktulero, na residente ng San Jose del Monte sa Bulacan.

May maliit na sari-sari store si Duktulero pero kapag matumal ang kita, nagbebenta rin siya ng saging.

Sinisikap ding itaguyod mag-isa ng 45 anyos na si Francisco Roves ang nag-iisang anak sa kabila ng kapansanan.

Bukod sa natatanggap na benepisyo mula sa Social Security System, suma-sideline si Roves bilang messenger ng isang real estate company sa San Jose del Monte.

Kabilang sina Duktulero at Roves sa daan-daang pamilyang dinalhan ng relief goods at hygiene kits sa Barangay Isidro sa San Jose del Monte sa pamamagitan ng Pantawid ng Pag-ibig ng ABS-CBN Foundation.

Nakatanggap din ng tulong ang ilang pamilya sa Barangay San Roque at Minuyan 2.

— Ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News