Mga LGU naghahanda sa posibleng pagbaha dahil sa La Niña

Tuwing sasapit ang tag-ulan, hindi na bago para sa pamilya ni Arlene Policarpio na pasukin ng tubig-baha ang loob ng kanilang bahay sa Barangay San Jose, Navotas.

"Nagsasabay po kasi ang ilog at dagat 'pag high tide, 'yon po ang pinakamalaki, 'pag nagsabay ang high tide at ulan," ani Policarpio.

Nauna nang inanunsiyo ng PAGASA na mas maraming ulan at bagyo ang mararanasan dahil sa La Niña, na tatagal hanggang Marso 2021.

May mga nakahanda nang punongkahoy sina Policarpio para patungan ng mga appliance at hallow blocks para pangharap sa tubig.

Mas mapapanatag umano ang loob ni Policarpio na manatili sa bahay ang pamilya ngayong pandemya, kahit may baha.

Ilan sa kritikal na binabantayan tuwing tag-ulan sa Navotas ang mga nakatira sa riverside at area ng Manila Bay.

"Nililinis namin 'yong kanal para mabilis ma-dispose 'yong tubig... tulong-tulong, bayanihan na lang," anang residente na si Mario Camacho.

Ayon kay Navotas Mayor Toby Tiangco, bagaman may nakahanda namang evacuation center, hindi niya nakikitang kakailanganing ilikas pa ang mga residente sakaling bumagyo.

"Puwede umakyat ang tubig nang kaunti... 'yong lakas ng alon hindi naman problema ngayon 'yan because may coastal dike," ani Tiangco.

Bagaman na-delay din ang ilang flood control projects dahil sa pandemya, sa kasalukuyan, may 53 pumping stations ang Navotas.

Mayroon ding concrete culvert o canal na nasa ilalim ng kalsada sa main roads, na makatutulong para maibsan ang baha.

"Ang magiging problema diyan, if ever, is 'yong mga basura... ngayon tuloy-tuloy kami sa paglilinis ng mga kanal," ani Tiangco.

Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC), dapat mas maging aktibo ang mga local government sa pre-emptive evacuation.

Tatlong araw bago pa ang inaasahang pagdating ng bagyo, dapat ay inilikas na ang mga nakatira sa danger zone o flood-prone areas.

Kahit may bagyo, dapat pa ring masunod ang health protocols, at kailangan sumunod sa physical distancing ng mga magsisilikas.

Bawal na rin umano ang siksikan sa evacuation centers.

Dahil sa lockdown, karamihan ng mga local government unit ay nagastos na ang 30 porsiyento ng quick response fund mula sa gobyerno.

Pero may pondo pa ring magagamit sakaling kailanganing mag-relief operations dahil sa bagyo.

"'Yong disaster management fund, pinapayagan na ma-access 'yong remaining na 70 percent, which is allotted for preparedness activities, pwede na po i-realign 'yon," ani NDRRMC Spokesperson Mark Timbal.

Nasa higit P1.4 bilyon ang natitirang emergency fund sa gobyerno kaya tiniyak naman ng NDRRMC na sapat ang mabibigay nilang tulong sa relief items sakaling kailanganin ngayong tag-ulan.