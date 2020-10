Health protocols ipinatutupad sa mga negosyong unti-unting nagbubukas

Bagaman itinaas na sa 75 porsiyento ang client capacity sa mga salon, may agam-agam pa rin si Gio Medina, may-ari ng isang salon sa Quezon City.

Kung noong Hunyo ay dinumog ang kanilang salon, medyo matumal ang pagdating ng mga kliyente ngayon.

Kahit madagdagan ang mga kostumer, break-even lang ang kanilang kita dahil dagdag-gastos ang protective gear na kailangang suotin ng mga tauhan.

Hindi rin kasi umano sila nagtaas ng presyo sa services.

"Ang laki din ng overhead... 'Pag enter ng client, they need to wash their hands, alcohol. They have to use the PPE (personal protective equipment)," ani Medina.

Para naman sa mga industriyang pinayagan nang mag-100-percent operation, sinabi ng Department of Trade and Industry na makatutulong ito sa pagbabalik-trabaho ng karamihan.

Kasama rito, ayon kay Trade Secretary Ramon Lopez, ang legal services, financial at accounting services, architecture at engineering services, film at photography services, at computer and information technology services.

Nasa 100 porsiyento na rin ang operasyon sa non-leisure stores gaya ng mga hardware store, bookstore, maging mga repair shop.

Puwede na ring mag-operate nang 24 oras ang ilang kainan, depende sa panuntunan ng local government unit.

Pero patuloy na ipinatutupad ang health protocols.

"Nandiyan pa rin 'yong mga requirement... 'Yong pagsuot ng mask, shield, pag-iwas, disinfect," ani Lopez.

Ang mahalaga umano ay ligtas ang lahat sa COVID-19 habang unti-unting binubuksan ulit ang ekonomiya.

-- Ulat ni Wheng Hidalgo, ABS-CBN News