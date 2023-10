MAYNILA - Aprubado na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ang hirit ng mga transport groups na provisional increase sa pasahe sa jeepney.

Ito ang inanunsyo ng LTFRB matapos ang pagdinig sa fare hike petition ng mga grupong Pasang Masda, ALTODAP at ACTO nitong Martes ng hapon.

Sabi ni LTFRB Chairman Teofilo Guadiz, magiging epektibo ang P1 provisional increase sa pasahe sa tradisyunal at modern jeeney sa hatinggabi ng Oktubre 8, 2023.

“Pagkatapos po ng masusing pag-aaral ang board po ng LTFRB po ay nagdesisyon- una yung provisional increase ( pag sinabing provisional- pansamantala lang po ito ) habang dinidinig namin yung kanilang main petition na P5 and P1 for every kilometer,” sabi ni Guadiz.

Nagpasalamat naman ang mga petitioner sa desisyon ng LTFRB at umaasang kahit papaano ay makakadagdag sa kita ng mga tsuper ang inaprubahang pansamantalang taas sa pasahe.

Sabi ni Pasang Masda President Roberto “Obet” Martin, sasapat na sa ngayon ang tinatayang P300-P400 dagdag kita ng kanilang mga miyembro.

”Ito’y malaking tulong sapagka’t ika nga yung peso’y eh may karagdagang mga P350-P400 a day na sapat na para matapatan yung presyo ng diesel na 11 na pagtataas,” sabi ni Martin.

Para sa mga tsuper ng jeepney na sina Osmar Pastor at Ike Ramilla, bagamat kung tutuusin ay kulang pa rina ng pisong dagdag sa pasahe ay ipinagpapasalamat na rin nila makabawi manlang anila sa serye ng pagtataas sa presyo ng diesel.

”Okay lang po para madagdagan yung kita - tsaka kulang pa nga po eh sa taas ng diesel,” sabi ni Pastor.

”Linggo-linggo tumataas ng dalawang piso eh tas magkano lang ang binaba…dapat dagdagan nila kahit paano makabawi naman yung mga driver,” dagdag naman ni Ramilla.

Dismayado naman ang mga apektadong pasahero ng jeepney dahil dagdag nanaman anila ito sa kanilang gastusin.

Si Emma Sarmiento na nagtatrabaho sa Quezon City, araw-araw na sumasakay ng jeep papasok sa trabaho at pauwi sa kanilang bahay sa San Jose del Monte Bulacan, magtitipid na lang sa ibang bagay na puwedeng tipirin.

“Eh di aabot na ako siguro ng mga P220 siguro ( papaano po yun ) wala tiis ganda na lang. Magtitipid na lang sa ibang bagay. Masakit po, malayo kasi inuuwian ko buti kung malapit lang,” sabi ni Sarmiento.

Si Gina Quijano naman na uwian din sa San Jose del Monte sa Bulacan, kulang ang P100 piso para sa arawang budget sa pamasahe.

“Hala kulang yung isandaan…kung minsan siguro…pag kulang yung pamasahe ko nilalakad ko yung ilang distansiya,” sabi ni Quijano.

Humingi naman ng pang-unawa ang transport groups sa mga apektadong pasahero.

Nangako din ang grupong Pasang Masda na handa silang kusang magbaba ng pasahe kapag bumaba sa P57 kada litro ang diesel.

”Ang aming pakiusap lamang…pang-unawa po ang aming hinihingi sa inyo sapagkat kailangang-kailangan lamang po yung dagdag na piso,” pakiusap ni Obet Martin ng Pasang Masda.

Para kay Primo Murillo, convenor ng commuter group na The Passenger Forum, bagama't nauunawaan nila ang hinaing ng mga tsuper ng jeepney, mabigat pa rin para sa mga pasahero ang pisong pagtataas sa pasahe.

”Naiintindihan po namin yung mga tsuper ng mga operator, 11 times in a few weeks na nagtaas yung gasolina...ang bola po ngayon ay nasa ating gobyerno. Sa amin, isuspend ang excise tax, i-suspend ang value added tax,” sabi ni Murillo.

Ayon sa LTFRB, hindi na kailangang kumuha ng mga tsuper ng taripa o fare matrix para sa pisong dagdag-pasahe.

Inanunsyo din ng LTFRB na sa Nobyembre 7, 2023 ay isasalang naman sa pagdinig ang main petition ng transport groups para sa P5 taas pasahe sa minimum fare sa jeepney.

