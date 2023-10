Ilang guro, hindi nagulat sa dami ng mga dismayado sa K-12

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA — Hindi na ikinagulat ng Teacher's Dignity Coalition (TDC) ang naging resulta ng isang survey kung saan karamihan sa mga sumagot ay sinabing dismayado sila K-12 basic education program.

Ito ang sinabi ni Benjo Basas, chairperson ng TDC, nitong Lunes (Oktubre 2, 2023) matapos lumabas sa isang SWS survey na nasa 16 porsiyento lang ng 1,500 respondents ang "very satisfied" at 20 porsiyento ang medyo nasiyahan sa K-12 basic education program.

"Parang expected na po natin 'yan kasi nakita naman natin even doon sa mga studies ng thinktank groups ['yung ganiyang resulta] kaya masasabing hindi naging maayos 'yung K-12 program. Even sa Department of Education (DepEd), at some point, may admission na [the program is] a failure kasi nakita naman natin na 'yung promises ng ating K-12 program ay hindi na-fulfill ng ating gobyerno," ani Basas sa Kasalo sa Teleradyo Serbisyo.

Ayon sa opisyal, ang mga ipinangako ng gobyerno noon na pagtaas sa employability ng mga studyante, paghahanda sa kolehiyo, at paghabol sa global competitiveness, ay hindi nakamit ng bansa.

"May mga nagsasabi na ibalik na lang sa 10-year basic education cycle pero para naman tayong paatras din pag ginawa 'yun. Ngunit hindi rin natin masisisi ang mga nagsasabi niyan lalo na 'yung mga kababayan natin na nasa mahirap na kalagayan dahil 'yan 'yung nakita nila na dahilan kung bakit sumadsad 'yung education system natin," aniya.

"Ang issue po dito ay dinagdagan mo lang 'yung taon pero 'di naman nadagdagan 'yung karunungan ng mga bata so might as well ibalik na lang sa 10-year education cycle. Ganoon po 'yung nagpe-prevail na sentiment ng marami sa ating mga kababayan," dagdag niya.

Nauna nang sinabi ng DepEd na pinag-aaralan na nito ang panawagan na ibalik ang academic calendar mula June hanggang March na hinahangad din ng ilang grupo dahil sa matinding init sa mga silid-aralan sa panahon ng tag-araw.

Para naman sa TDC, kahit pa umano paabutin sa K-20 ang basic education cycle ay hindi pa rin ito magtatagumpay "kung hindi naman tinutugunan ng gobyerno 'yung mga basic na pangangailangan ng education sector."

"Kung ime-maintain po natin itong K-12 program, i-challenge natin ang gobyerno... ang dami kasi nitong requirement. Sa Grade 11 and 12, may mga specialized courses po dyan na kinakailangan ng mga specialized equipment at mga materials, learning resources, and even specially trained teachers," aniya.