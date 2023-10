COURTESY: Antipolo City Police Station

Nasawi ang 14-anyos na estudyante makaraang sampalin umano ng kanyang guro sa Peñafrancia Elementary School sa Antipolo City nitong Lunes ng umaga.

Sa imbestigasyon ng mga pulis, Setyembre 20 nangyari ang pananampal sa Grade 5 student matapos sitahin umano ng kanyang Filipino subject teacher dahil sa pag-iingay.

“According po doon sa mga bata is hinawakan daw po sa damit then hinakawan sa buhok saka po natampal. ‘Yun po ang pagkasumbong ng witness na kaklase din nung bata,” sabi ni PEMS Divina Rafael, hepe ng Women and Children Protection Desk ng Antipolo City Police Station.

Nakapasok pa ng ilang araw ang binatilyo pero may iniinda na itong pananakit ng ulo at ng tainga.

Nagtungo rin sa paaralan ang magulang ng estudyante para kausapin ang nasabing guro pero hindi ito napaunlakan.

“Ang gusto niya is makausap ‘yung subject teacher na nakapanakit sa anak niya pero ang nakausap ay adviser. Hinihintay na makausap pero hindi po nangyari,” ani PEMS Rafael.

Dinala sa Amang Rodriguez Medical Center ang biktima at na-comatose ito hanggang sa hindi na nakarekober at binawian ng buhay.

Depensa ng guro ng bata sa mga pulis, hindi niya sinampal ang bata kundi tinapik lang ang pisngi.

Isasailalim sa autopsy ang bangkay ng biktima ngayong Martes upang malaman kung ano talaga ang kinamatay nito.

Inihahanda na rin ng Antipolo Police ang mga reklamong homicide at paglabag sa RA 7610 o Anti-Child Abuse Law laban sa guro ng naturang elementary school.

