Pagbubukas ng Dubai EXPO 2020 pinamangha ang mundo

DUBAI - Hindi binigo ng Dubai, United Arab Emirates ang mundo sa pangako nito na ang Expo 2020 ay ang World’s Greatest Show. Naganap ang nakamamangha at magarbong opening ceremony sa Al Wasl Dome, ang sentro ng Expo 2020 Dubai nitong September 30, 2021.

Video grab mula sa Expo 2020 Dubai livestream

Nasaksihan ito hindi lamang ng mga dumalo sa opening kung hindi maging milyong kataong nakapanood sa online platform na VirtualExpo.world.

Ang live streaming ay ginawa sa Facebook, Youtube, iba pang social media platforms at official Expo channel na Expo TV.

Video grab mula sa Expo 2020 Dubai livestream

Maliban sa makulay at out-of-this-world visual displays gamit ang pinaka malaki sa mundong 360-degree projection surfaces sa loob ng dome, naging tampok din ang tradisyonal na sayaw ng Emirati, drama performance at mga awitin mula sa mga world-class singers.

Video grab mula sa Expo 2020 Dubai livestream

Pinangunahan ito ng Italian tenor na si Andrea Bocelli na umawit ng “The Prayer,” American singer-songwriter Andra Day na kinanta ang kanyang kilalang single na “Rise Up” at pag-awit din ng award-winning singer-songwriter Ellie Goulding ng kanyang hit song na “Anything Could Happen” at patugtog ng Chinese mega-star pianist na si Lang Lang.

Video grab mula sa Expo 2020 Dubai livestream

Ang Crown Prince ng Dubai na si His Highness Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum ang nag anunsiyo ng opisyal na pagbubukas ng Expo 2020.

“Today, the entire world gathers in the United Arab Emirates. Today, we witness, together, a new beginning, as we inaugurate, together, with the blessings of Allah, Expo 2020 Dubai. May God grant us success,” sabi ng Crown Prince ng Dubai.

Video grab mula sa Expo 2020 Dubai livestream

May tema itong “Connecting Minds, Creating the Future” na pinakamalaking global event mula nang nagkaroon ng pandemya sa mundo. Nilalahukan ito ng 192 bansa kasama ang Pilipinas at kauna-unahang nagaganap sa Gitnang Silangan, Africa at South Asia (MEASA) region.

Video grab mula sa Expo 2020 Dubai livestream

Isa ang Philippine Consul General sa Dubai at Northern Emirates na si Paul Raymund Cortes ang nakadalo sa opening. Aniya ang paglahok ng Pilipinas sa Expo 2020 Dubai ay hindi lang para ipakita kung gaano kagaling ang designs natin o kaya makipag sabayan sa ganda ng mga pavilions.

Video grab mula sa Expo 2020 Dubai promotional video

“Ang Philippine Pavilion o Bangkota (Coral reef) ay nagbibigay kwento kung ano ba ang pinagdaanan natin bilang bayan, bilang Filipino 4,000 years in the making,” pahayag ni Cortes.

Dagdag niya umaasa siya na ang Bangkota ay magbibigay sa mga Pilipino ng mas matibay na lakas ng loob at pag-asa na alamin kung ano pa ang pwedeng ibigay sa mga kababayan natin at iba pang lahi lalo na sa isang innovative society tulad ng UAE.

“Yung mapakita ba natin kung sino tayo at ano tayo yung ano ang kaya nating i-ambag para sa mundo,”sabi ni Cortes.

Hinikayat din niya ang mga Pilipino na suportahan ang Expo 2020 Dubai at bisitahin ang Philippine Pavilion para ipagmalaki ang kultura, kasaysayan at pamana ng mga pinoy, pag-iisip, mga nagawa, maging musika at sayaw o bilang buong pagkatao ng isang Pilipino.

Tatakbo ang Expo ng anim na buwan mula October 1, 2021 hangang Marso 31, 2022.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa UAE, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.