Nakumpiska ng Bureau of Customs (BOC) ang kahon-kahong mga gamot galing Hong Kong na walang clearance mula sa Food and Drug Administration. Retrato mula sa BOC

MAYNILA — Nasa P29.3 milyong halaga ng mga hindi rehistradong gamot galing Hong Kong ang nakumpsika ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa Port of NAIA.

Walang clearance mula sa Food and Drug Administration (FDA) ang mga gamot na nakita sa 146,640 na kahon sa 6 na shipment, sabi ngayong Linggo ng Customs sa isang pahayag.

Nang idaan sa physical examination, nakitang laman ng mga kahon ang gamot ng Lianhua Qingwen Jiaonang, na nire-regulate ng FDA dito.

Ayon pa sa Customs, hindi nila mahanap ang consignee ng mga shipment.

Dadaan sa seizure and forfeiture proceedings ang mga gamot dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Food and Drugs Act, sabi ng Customs.