Navotas mayor, kinondena pagpatay sa traffic enforcer na pinugutan pa ng ulo

MAYNILA - Kinondena ni Navotas City Mayor Toby Tiangco ang pagpaslang sa isa sa traffic enforcers ng lungsod na natagpuan ang pugot na ulo na nakasilid sa ice box sa Sta. Cruz, Maynila kamakailan.

“I condemn in the strongest possible terms the murder of Oliver Ignacio, one of the city's traffic enforcers,” pahayag ni Tiangco sa kaniyang Facebook post nitong Biyernes.

Hinikayat din ni Tiangco ang awtoridad na agad na arestuhin ang mga pumaslang kay Ignacio.

“This senseless disregard for human life should be meted out with the punishment it deserves,” sabi ni Tiangco.

Huwebes ng gabi nang madiskubre ng dalawang tricycle driver sa Sta. Cruz, Maynila ang pugot na ulo ni Ignacio.

Sa tulong ng kaniyang pinsan na si Mary Anne Esguerra, natukoy ang pagkakakilanlan ni Ignacio na napag-alaman din na isang Navy reservist.

Ayon kay Esguerra, dinukot umano ang kaniyang pinsan sa Navotas impounding area sa C4 Road nitong Huwebes.

“I extend my heartfelt condolences to the family of Mr. Ignacio. May God give them strength and fortitude in this time of grief,” dagdag ng alkalde.