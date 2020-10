Elf truck bumangga sa concrete barriers sa EDSA-Ortigas Flyover; ambulansya nadamay

MAYNILA - Tumagilid ang isang elf truck matapos araruhin ang ilang concrete barrier sa southbound EDSA-Ortigas Flyover nitong Biyernes.

Sa lakas ng impact, nayupi ang ilang concrete barrier ng busway. Tumalsik din ang isang barrier at natamaan ang isang ambulansya.

May karatula sa windshield ng truck na nagsasabing 'MRT 3 Do Not Delay.' Ang ambulansya naman ay may nakapaskil na logo ng OWWA.

Nasugatan ang 6 na sakay ng truck, pero ayon sa MMDA, minor injury ang mga ito at agad na dinala sa ospital.

Nagdulot ng bahagyang pagsikip ng trapiko sa lugar kahit na pasado hatinggabi na.

Pansamantalang isinara ang flyover, at ilang minuto ay binuksan rin muli ang kalsada.

Maraming beses na may nababangga sa mga concrete barrier sa EDSA.

Sa aksidenteng ito, inaalam pa ang sanhi ng pag-araro ng truck sa mga barrier.