Batang magpinsan, tiyuhin patay sa pananaga sa Masbate

Natutulog ang mag-tiyuhin nang pasukin ng suspek sa loob ng kanilang bahay sa bayan ng Batuan sa Masbate. Larawan mula sa Batuan Municipal Police Station

BATUAN, Masbate - Patay ang tatlong magkakamag-anak, kabilang na ang dalawang menor de edad, sa pananagang naganap sa Barangay Nasandig sa bayan ng Batuan, Masbate, Biyernes ng madaling araw.

Ayon kay Police Capt. Alfredo Lastrella Jr., hepe ng Batuan Municipal Police Station, pumasok ang suspek sa loob ng bahay ng mga biktima at pinagtataga sa ulo, mukha at iba pang bahagi ng katawan ang mga batang 6 at 7 taong gulang.

Nagising umano ang 30-anyos na tiyuhin ng mga bata pero maging siya ay pinagtataga ng suspek na kanilang kabarangay.

Sa imbestigasyon ng pulisya, target umano ng suspek ang guardian na babae ng isa sa mga bata na pinagtangkaan ring tagain ilang oras bago ang insidente pero napigilan ng mga residente.

Nagkataon umanong lumabas ng bahay ang nasabing guardian kasama ang ina ng isa pang bata nang mangyari ang krimen.

Pinagbintangan umano ng guardian ang suspek na nagnakaw ng nawawalang wallet ng kaniyang nanay.

Patuloy pang pinaghahanap ngayon ng mga pulis ang nakatakas na suspek na sasampahan ng kasong multiple murder.