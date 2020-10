Babala ng DoTr: Paggamit ng Beep cards sa bus ititigil kung card fee mananatili

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Nagbabala ang Department of Transportation (DoTr) na susupendehin nila ang paggamit ng Beep cards sa EDSA busway kung hindi gagawing libre ng AF Payments Inc. ang card fee na sinisingil nila sa mga commuter.

Maaalalang inulan ng reklamo ang pagpapatupad ng “cashless” transaction sa mga bus na ipinatupad sa pagpasok ng Oktubre matapos madiskubreng kailangang magbayad ng P180 ang mga first-time na bibili ng Beep card.

Sa P180, P80 ang singil sa card, habang P100 ang singil para sa load. Kung wala nito, hindi makakasakay sa mga bus sa EDSA busway.

"We’re not even asking them to make the Beep cards free forever. ang sinasabi lang namin habang may pandemic, sana magpakita ng kaunting compassion," ani Transportation Spokesperson Goddes Hope Libiran.

"Dalawang bagay lang yan -- No. 1, ilibre nila 'yung card. No. 2, kung ayaw nila pumayag, hindi sila magko-cooperate, isususpend namin ang paggamit ng Beep cards sa EDSA busway," ani Libiran.

Una nang ikinatuwiran ng AF Payments na "production fee" ang P80 na sinisingil sa EDSA busway Beep cards, at malaki ang mawawala sa kanila sakaling ipa-refund ang card fee na naibayad na ng ibang pasahero.

Pero may pagbubuwelta rito ang DOTr.

"If you take a look at the overall business model, ano ba namang ang P80 na ‘yun ay ipamigay na lang nila?" ani DoTr Asec. Alberto Suansing.

Sa susunod na linggo ay maglalabas ang LTFRB ng memorandum circular na mag-aatas sa mga public utility vehicle na huwag ipasa sa mga commuter ang presyo ng automated fare collection system. — Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News