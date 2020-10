2 araw bago klase: ‘Kulang’ na modules, health protocols problema ng ilang guro at magulang

MAYNILA - Pinalutang ng ilang guro at magulang ang nakikita nilang problema 2 araw bago magsimula ang mga klase sa pampublikong paaralan.

Sa isang online press conference ng Alliance of Concerned Teachers, ipinahayag ng ilang guro at magulang ang kanilang mga agam-agam sa school year na magsisimula sa Oktubre 5.

Para kay Paula Runio, malaking hamon ang pagsabayin ang trabaho at pagtuturo sa kaniyang mga anak. Kulang din aniya ang modules ng mga anak.

“Ang modules po ngayon na ipinapamahagi nila hindi sapat. Paano pa kaya para sa mga susunod na araw?” ani Runio, na pinili ang modular learning dahil mahina ang signal ng Internet sa kanilang lugar.

“Sa ganitong sitwasyon po sa pagtatrabaho kailangan po din nating buhayain ang ating pamilya hindi lang po para sa edukasyon ng ating mga anak kailangan din sa kanilang mga kakainin.”

Hindi rin aniya naipaliwanag ng guro ng kaniyang 2 anak ang mga detalye sa pagbabalik ng mga learning module na ibibigay sa kaniya sa school year.

Ayon kay ACT Cebu member Antonia Lim, may nabalitaan silang guro na nagsabing mali ang paggawa ng modules sa Naga City.

“‘Yung ibang guro naman sila ang nagkaproblema sa paghanap ng mga bond paper para sa kanilang modules,” ani Lim.

Bukod sa problema sa modules, nakikita ng ACT ang problema sa kakulangan ng health measures sa mga pampublikong paaralan ngayong may coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic pa rin.

“Nanatiling walang sapat na programa sa health measures na kailangan natin sa ating mga eskuwelahan para sa ating mga guro, para sa ating mga kawani, para sa ating mga mag-aaral, at mismong para sa mga magulang,” ani ACT Secretary-General Raymond Basilio.

Sa isang government press briefing, sinabi naman ng DepEd na handa na at kasado na ang mga kailangan sa pagbubukas ng klase. Pero aminado ang ahensiya na marami ang magiging hamon sa pagbubukas ng klase kaya nananawagan sila ng kooperasyon sa mga estudyante at guro.

“Kung may isyu ang magulang sa pagkuha ng module, DepEd na ang magdadala sa kanila. Kung may isyu sa connectivity, we will be flexible… Madali pong mag-shift to other distance learning modalities,” ani DepEd Undersecretary Tonisito Umali.

Nanawagan ang grupo sa publiko na i-report sa inilunsad nilang Bantay Balik Eskwela hotline ang ano mang mararanasan o makikitang problema sa pagbubukas ng klase para maidulog nila sa DepEd at matugunan ito. —Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News