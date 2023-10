Pinoy motivational speakers nagbigay ng payo sa OFWs sa Abu Dhabi

ABU DHABI - Hindi biro ang buhay at pagkayod sa abroad ng mga OFWs. Alam yan ng mag-asawang Tet at Terence Lim na dati ring OFWs sa Italy.

Kaya naman para makatulong sa mga kababayan, kaisa silang nagsulong ng kauna-unahang OFW Success Summit online na hatid ng Frich Revo na sinimulan noong September 16, 2023 Ang Frich Revo ang isa sa pinakamalaking Filipino community organisation na matatagpuan sa mahigit 52 bansa sa buong mundo.

“Kaya pinagsama-sama namin ang the best and most inspirational team of experts and speakers para ma-empower ang mga OFW, tulad nila Francis Kong, Chinkee Tan, Joe D'Mango at pati na rin kaming mag-asawa upang maibahagi ang aming experience bilang dating mga OFW na natupad ang pangarap," sabi ni Terence, founder ng Frich Revo.

Ayon kasi sa Social Enterprise Development Partnership, isa sa bawat sampung OFW ay broke o walang pera, habang 80% percent ay walang savings o ipon.

“Hindi po sapat ang sipag at tiyaga upang maging matagumpay sa pag-aabroad at makauwi ng mas maaga. Kailangan maging winner sa mindset, winner sa kaperahan, winner sa family and relationship at winner sa diskarte habang nasa abroad,” sabi ni Tet, co-founder ng Frich Revo.

Libre ang online OFW Success Summit na tatalakayin ang patungkol sa mindset and leadership, money habits, right relationship at pagtatagumpay sa buhay bilang OFW.

“We will share with you everything you need para kayo ay maging winner, winner naman kayo pero level up naman natin,” sabi ni Francis Kong.

“Para sa mga kababayan na nakatira sa ibang bansa napakaimportante po yung paksa tungkol sa pera. Pag-uusapan po natin ang winning diskarte po pagdating sa pera, relasyon at buhay OFW,” sabi ni Chinkee Tan, wealth coach.

“Ang tunay na OFW winner ay yung taong may pananalig at takot sa Panginoon, someone who puts the needs of others above their own, and someone who values family and respects relationship,” sabi ni Joe ‘D Mango.

Kaya naman todo ang panghihikayat ng Filipino community organizations at leaders sa Abu Dhabi sa ibang OFWs na makibahagi sa training na tatagal ng apat na buwan.

“We’re really very excited to cascade the information, hindi lang ito para sa leaders para rin po sa members at the whole OFW at Filipino (community) dito sa Abu Dhabi,” sabi ni Alfonso Halibas III, Chairman, Bayanihan Council -Abu Dhabi.

“Looking forward kung ano pa yung maitutulong ng OFW Winner sa akin bilang optometrist,” sabi ni Jody Taduran, Optometrist sa Abu Dhabi.

“Isa sa mga iniidolo kong motivational speakers si Francis Kong, talagang napakaganda at nakakapag-motivate ng tao specially sa mga OFW na mabago yung mindset nila,” sabi ni Josh Leron, Vice-Chairman, Bayanihan Council, Abu Dhabi.

“Very excited actually narinig ko na yung Frich Revo dati hindi ko alam na yun pala yung adhikain nila so madami po kaming aattend diyan,” sabi ni Francis Danganan, Founder, Philippine Chef Association-Abu Dhabi.

Magbibigay din ng libreng face to face leadership seminar si Kong sa mga Pinoy sa iba-ibang bansa sa Europe at Middle East mula October 14 hanggang November 12 ngayong taon.

