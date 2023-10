HOLD National Conference 2023, idinaos sa UAE

RAS AL KHAIMAH - Tatlong taon ang hinintay ng Couples For Christ Handmaids of the Lord United Arab Emirates o HOLD ang pagbabalik ng kanilang face to face National Conference dahil sa pandemya.

Kaya naman ikinatuwa ng mga miyembro ang pagpapatuloy ng pagtitipon ngayong taon sa Ras Al Khaimah.

Napakahalaga nito lalo’t pinaghuhugutan ng tibay ng loob ng mga miyembro na karamihan ay mga babaeng malayo sa kanilang mga asawa at anak dahil sa trabaho sa Gitnang Silangan.

“But this time it is a healing process. It’s mainly almost everyday of our life we have been hurt and we hurt others and now that’s forgiveness and healing,” sabi ni Ellen, 2023 CFC HOLD NatCon participant.

“Ang theme ay rise pick up your mat and go. Para ma inspire yung mga members kung ano man yung mga pinagdaanan nila , maraming magagandang mangyayari sa buhay nila. So they have to pick up themselves at mag-umpisa ulit kasi parati lang naroon ang Panginoon.” sabi ni Daldit Burling, CFC Handmaids of the Lord coordinator.

Isa si Lorelei Hernandez, single mom at dati nang nalagay sa bingit ng kamatayan at kasalukuyang lumalaban sa cancer ang nagpatotoo sa kung gaano kahalaga ang pagtitipon.

“Natutulungan ako bilang isang single parent na i-remind yung sarili ko na binibigyan tayo ng Panginoon ng new beginning lagi. Nire-remind ko ang sarili ko na kahit ka nagkamali o nag-fail ka. Ngayon taong ito, next year uli meron uling new beginning,” sabi ni Ma. Lorelei Hernandez, HOLD Dubai.

Tinalakay sa conference ang pagpapatawad sa ibang tao at sarili, pagpapasalamat sa bagong pag asa, at pananampalataya sa Diyos sa kabila ng mga problema sa buhay.

“Napaka-empowering to know kung I allow mo si God na gamitin ka then you can do a lot of beautiful things. The Lord is always with you mga sisters. Hindi niya kayo pababayaan,” dagdag ni Burling.

“Yung mga kapatid na wala pang community dito sa UAE. Kailangan nating meron tayong suporta. We will journey through life struggles, troubles and share the joy and we’ll divide the sorrow.” dagdag ni Hernandez, HOLD Dubai.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa UAE, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

KAUGNAY NA VIDEO: