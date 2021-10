Ipinagtataka ng ilang senador kung bakit sa Kamara at hindi sa Senado o kaya sa National Bureau of Investigation lumapit si Pharmally regulatory affairs head Krizle Mago.

Ito ay matapos ianunsiyo na inilagay siya sa protective custody ng Kamara matapos ilang araw na mawalan ng komunikasyon sa mga mambabatas, kasunod ng kaniyang testimoniya sa Senate hearing na umaaming "niloko" ng kanilang firm ang gobyerno sa pagkalap ng face shields.

Naniniwala si Sen. Franklin Drilon na hindi makaaapekto sa pagdinig ng Senado ang nangyari.

Pero ipinagtataka niya kung bakit sa Kamara humingi ng tulong ang Pharmally executive.

“Nakakapagtaka ang paghingi ni Mago ng protective custody sa kamara imbes na sa NBI. Kung protective custody ang gusto ni Mago, bakit sa Kamara siya nagpunta? Kusang loob na umamin si Mago tungkol sa tampering ng face shields at hindi pinilit o tinakot ng mga Senador," ani Drilon.

Ikinaiinis naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Sen. Richard Gordon ang paulit-ulit na pangako umano ni Mago.

"Nangako siya babalik na siya, a-attend siya kahapon, di na naman dumating. Katulad nu'ng isang araw, nangako, magkikita kami pagkatapos ng hearing para madagdagan 'yung sinabi niya. Tingin ko, kwan na siya eh, nandu'n na siya, pero ngayon ba't naman siya pupunta sa House? Eh kase raw mabait daw 'yung House. Mabait naman ako sa kanya, wala naman akong ginagawa sa kanya," ani Gordon.

Nitong Biyernes ay sinabi ni Good Government and Public Accountability Chair DIWA Party-list Rep. Michael Aglipay na nasa protective custody na ng Kongreso si Mago, at si Sergeant-at-Arms Mao Aplasca na ang sasagot sa mga tanong.

Nagpadala umano si Mago ng liham kay House Speaker Lord Allan Velasco noong Setyembre 30 para humingi ng proteksyon.

"Presently, I cannot speak freely about the ongoing investigation on the alleged overprice of medical equipments without feeling threatened due to the undue influence and pressure being exerted from various sources," ani Mago.

Sinabi rin niyang hindi siya malayang makakapagsalita tungkol sa umano'y overpricing ng kompanya sa medical equipment na binili ng pamahalaan nang hindi natatakot.

Naniniwala rin umano siyang nanganganib ang kaniyang buhay dahil sa kagustuhang maisawalat ang katotohanan sa kontrobersiyal na transaksiyon.

Giit din ni Mago na makakatulong ang protective custody para makapagsalita siya nang malaya sa pagdinig sa Kamara at Senado.

Ikinatuwa naman ng ilang senador gaya nina Senate President Tito Sotto at nina Sen. Kiko Pangilinan ang paglutang ni Mago.

"Very good. As long as she is safe. Her testimony given in the Senate is more than enough. The people have heard her already," ani Sotto.

Dagdag ni Pangilinan: “I understand the HoR will make arrangements to make her available should the Senate Blue Ribbon Committee requests for her presence so if true then I do not see this as a problem."

Umaasa rin si Sen. Risa Hontiveros na magiging maayos ang lagay ng Pharmally Executive.

Tiniyak naman ni Aglipay sa isang sulat kay Gordon na isasaayos ng Kongreso sakaling kailanganin si Mago sa mga pagdinig sa Senado.

Sumulat na rin si Aglipay kay Aplasca para padaluhin si Mago sa pagdinig ng kamara sa Oktubre 4. Sa Oktubre 5 naman ang susunod na pagdinig ng Senado. — Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News