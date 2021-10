MAYNILA—Inanunsiyo ni Pangulong Rodrigo Duterte na magre-retiro na siya sa politika.

Kasabay ito ng pag-atras niya sa nominasyon ng PDP-Laban na kumandidato sa pagka-bise presidente.

Sa talumpati matapos ang paghahain ng kandidatura ni Sen. Bong Go sa pagka-bise presidente nitong Sabado, sinabi ni Duterte na hindi siya kalipikadong tumakbo muli sa pagka-bise presidente.

"I'd like to address myself to the entire nation. The universal sentiment of the Filipino as reflected in the different surveys and in many forums and, well, talks and meetings to discuss what I should do in my life. The overwhelming sentiment of the Filipino is that I am not qualified and it would be a violation of the Constitution to circumvent the law, the spirit of the Constitution," ani Duterte.

Sa survey ng Pulse Asia, pumangalawa si Duterte sa listahan ng mga VP candidate, kung saan nangunguna naman si Senate President Vicente "Tito" Sotto III.

Unang nabanggit ni Duterte sa isang public address na plano niyang tumakbo sa pagkabise presidente at sinabing ipagpapatuloy niya ang kaniyang kampanya kontra droga at krimen kung maihalal sa puwesto.

"I'm worried about the drugs, the insurgency. Well, number one is insurgency, then criminality, drugs. I may not have the power to give the direction or guidance, but I can always express my views in public. For whatever it may be worth in the coming days, nasa Filipino na 'yan," ani Duterte noong Agosto 25.

Ikinaalarma ng ilang legal expert ang plano ni Duterte noon na tumakbo sa pagka-bise presidente, at nakita ito ng ilang kritiko bilang hakbang niya para manatili sa puwesto.

Ang pangunahing tungkulin kasi ng isang Bise Presidente, ayon sa Saligang Batas, ay palitan ang pangulo kapag ito ay nagkasakit nang malubha, namatay o kaya nagretiro.

-- May ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News