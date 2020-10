Mga LGU inabisuhan sa hagupit ng La Niña sa panahon ng pandemya

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Pinaghahanda ng Department of Science and Technology (DOST) at weather bureau PAGASA ang mga local government unit (LGU) dahil sa inaasahang epekto ng La Niña sa bansa simula Oktubre, at tatagal hanggang Marso 2021.

Nangyayari ang La Niña dahil sa pagbabago ng temperatura sa Pacific Ocean.

Sabi ng mga ahensiya nitong Biyernes, asahan ang mas matinding pag-ulan at may 5 hanggang 8 bagyo na karamihan ay tatama sa lupa.

Anila, 75 porsyento ang tsansa na magiging "full blown" ang La Niña ngayong Oktubre o sa Nobyembre.

Dahil sa hindi normal na dami ng buhos ng ulan dala ng La Niña, asahan ang posibilidad ng pagbaha, mga landslide, at malakas na daluyong sa dagat.

"Ito'y mapanalanta kung di natin mapaghahandaan nang maigi," ani DOST Undersecretary Renato Solidum.

Maaalalang panahon ng La Niña nang mangyari ang isa sa mga pinakamatinding trahedya sa bansa noong Pebrero 2006 kung saan higit 1,000 ang namatay sa Guinsaugon, Southern Leyte matapos magkaroon ng landslide sa lugar. Matinding buhos ng ulan sa loob ng 10 araw at isang mahinang lindol ang naging sanhi nito.

Abiso ng PAGASA sa LGUs, maghanda na lalo sa mga gagawing paglikas dahil mas pahirapan ito ngayong mayroon pang pandemya.

"Meron dapat nakahanda na evacuation centers... Dapat kayang i-maintain ang mga requirements [laban sa] pag-spread ng COVID-19... Baka puwede pagplanuhan ng ating mga LGU kung sakaling magkaroon ng pagbaha at landslides sa area," ani Esperanza Cayanan, deputy administrator for research and development ng PAGASA.

May payo din ang opisyal sa mga LGU.

"Alam nila kung saan dadalhing [evacuantion center]... Proper schedule at di dapat sabay-sabay 'yung mga sasakyan na mag-e-evacuate, hindi puwede 100 percent puno ang sasakyan," ani Cayanan.

Inaabisuhan din ang mga ospital na maghanda dahil kasabay ng pagbaha ay ang banta rin ng mga sakit gaya ng leptospirosis.

—Ulat ni Jeff Canoy, ABS-CBN News