Laptop naging bato: DTI pinag-iingat ang publiko sa pagbili ng gadget sa online stores

MAYNILA - Pinag-iingat ng Department of Trade and Industry (DTI) ang publiko sa pagbili ng mga gadget sa mga online store.

Ito’y matapos na mapabalita ang sinapit ng isang 20-anyos na lalaki mula sa Iloilo City kung saan ang inorder na laptop sa isang online selling platform ay napalitan ng 3 mga bato na singlaki ng kamao.

“Mayroong mangilan-ngilang nangyayaring ganyan, ‘di lang natin ma- trace kung sa seller ba mismo o sa logistics company. Regardless, ang engagement ng consumer is with the seller. Kahit isisi nila doon sa logistics company, wala pong kinalaman doon 'yung bumili. Si seller ang may obligasyon na to make sure na makarating sa kaniya 'yung tamang in-order niya,” pahayag ni Undersecretary Ruth Castelo ng DTI Consumer Protection.

Sa panayam sa TeleRadyo, ikinuwento ni Arthur Baylon na Setyembre 9 siya umorder ng laptop na gagamitin sana niya sa online classes. Laking gulat niya nang dumating ito pero mga bato ang laman ng kahon.

“China brand lang siya kasi mura lang po. 'Yan ang nakita ko sa online na kaya ng budget ko,” kuwento ni Baylon.

Dapat aniya ay cash on delivery ang option na pipiliin niya bilang pambayad pero hindi umano tumatanggap ng ganito ang seller.

“Ginawa ko, pumunta ako sa partner outlet stores nila, doon ako nag cash-in ng pera ko para mag-reflect 'yung pera ko sa Lazada wallet, na ginamit ko pambayad sa laptop,” sabi niya.

Pinag-ipunan pa ng kaniyang pamilya ang higit sa P22,000 na pambili ng laptop ng 3rd year student ng Bachelor of Science in Hospitality Management sa Iloilo.

Agad niyang itinawag sa seller at sa online selling platform ang problema at nangako naman silang tutulungan siya.

“Kailangang i-check ng mabuti ang binibili natin at binibilhan,” ayon kay Castelo.

Aniya, ang kagandahan dito, sa online platform bumili si Baylon at hindi dumiretso sa seller.

“Kung sa iba niya 'yan binili, individual seller na unregistered maraming nangyayari na biglang nawawala na lang 'yung seller. Hindi na mate-trace. Hindi magandang experience baka hindi na (siya) umulit,” sabi ni Castelo.

Nai-refund naman ang pera ni Baylon sa online wallet niya na muli niyang ginamit para ma-reorder ang laptop.

“Kailangan na kailangan ko 'yung computer. The day na ni-refund nila wala po akong choice ni-reorder ko po 'yung item,” sabi ni Baylon.

Nangako rin si Castelo na kokontakin ang online platform para personal na matiyak na makarating kay Baylon ang kaniyang biniling laptop.