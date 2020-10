MAYNILA - Dinagsa ng mga deboto ng poong Itim na Nazareno ang first Friday Mass sa Quiapo Church.

Tig-iisang daan lang ang puwedeng pumasok sa simbahan para makinig ng misa.

Mahigpit namang ipinatutupad sa loob ng simbahan ang pagsusuot ng face mask at face shield pangontra sa COVID-19.

