Di na 'roadworthy': MMDA ipinaliwanag ang 399 'unregistered' vehicles

MAYNILA - Nagpaliwanag ang Metropolitan Manila Development Authority kaugnay ng mga naitalang unregistered vehicles ng Commission on Audit (CoA) sa kanilang hanay.

Ayon kay MMDA General Manager Jojo Garcia, hindi na kagamit-gamit ang mga sasakyan.

"Wala naman silang sinabing ganoon… Na violator kami. Wala naman kami ganoong kadami sasakyan. Ito 'yung mga hindi na tumatakbo. Kahit gusto namin iparehistro ang mga ito, hindi papayag ang LTO kasi hindi nga siya roadworthy," ani Garcia.

Sa impounding area ng MMDA sa Tumana, Napindan, at Ultra sa Pasig nakalagay ang sasakyang napaglumaan na ng ahensiya.

Ayon sa MMDA, mas malaki pa ang gastos kung iaayos o ire-restore ang mga sasakyan kaya sa impounding talaga ito ilalagay.

"Junk na po 'yan. Meron po na in-apply diyan na for auction na sila, And ibebenta na lang po iyan. Kakatayin na po. Hindi na po namin ma-identify kung 'yun nga po ay MMDA vehicle or private vehicle," ayon sa traffic officer na si Reden Acoba.

Unang nanawagan ang CoA sa MMDA na magsilbing "role model" nang matuklasang hindi sumunod sa inspection requirements ang 399 sa kanilang mga sasakyan noong 2019.

Ayon anila sa Republic Act No. 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code, dapat nakarehistro ang lahat ng mga sasakyan.

Una na ring nagpaliwanag ang Transport Division ng MMDA na hindi inirehistro ang mga sasakyan dahil may mga defect ang mga ito.

"As one of the implementing agencies for traffic enforcement, MMDA should act as a role model for the public and to follow strictly the rules and regulations prescribed by LTO (Land Transportation Office) for motor vehicle renewal/registration," ayon sa CoA.

Aabot naman sa P450 ang multa sa kada paglabag kung mahuhulihang may hindi rehistradong sasakyan.

-- Ulat ni Doris Bigornia, ABS-CBN News