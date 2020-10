Censorship umano ng Facebook, pinaiimbestigahan sa Senado

Pinaiimbestigahan ni Senator Ronald “Bato” Dela Rosa ang censorship ng Faecbook kabilang ang pagtanggal sa ilang accounts at advocacy pages na sumusuporta sa laban ng gobyerno kontra terorismo.

Sa Senate Resolution 531, hiniling ni Dela Rosa na imbestigahan ang umano'y censorship ng social media giant para masiguro na hindi nalalabag ang kalayaan sa pananalita o freedom of speech sa Pilipinas.

Sinabi ni Dela Rosa na 57 na accounts, 31 Facebook pages, at 20 Instagram profiles ang inalis kabilang ang ilang account na nagpapahayag ng pagsuporta sa pangulo, pumupuna sa online news website na Rappler at sa mga isyu ng mga overseas Filipino workers, ayon sa resolusyon.

Ilan din sa mga account at pages ang nagbabahagi umano ng kanilang pagpuna sa komunismo, youth activism, at may mga posts laban sa Communist Party of the Philippines - New People’s Army.

Hindi rin nagustuhan ni Dela Rosa pag-alis sa advocacy page na “Hands Off Our Children.”

Ayon kasi aniya sa Armed Forces of the Philippines, nakatutulong ang naturang page sa mga magulang para protektahan ang kanilang mga anak laban sa mga rebeldeng mga grupo. Dagdag niya, dahil sa pag-alis ng page na ito, posible na maapektuhan ang kampanya laban sa terorismo.

Ang Pilipinas ang ikalawang pinakamalaking market ng Facebook sa Asya na may 76 million users as of July ngayong taon at inaasahan na lolobo pa ito sa hanggang 88 million sa 2025, ayon sa senador.

Ito ang dahilan kung bakit mahalaga aniya na maimbestigahan ang ginagawa ng Facebook dahil naaapektuhan nito ang katahimikan, seguridad ng bansa, at kalayaan sa pamamahayag.

Matatandaang binatikos din ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Facebook nitong Lunes, at hinikayat niya ang dayalogo sa social media giant kasunod ng pagsasara ng mga naturang social media accounts.

Nagbabala Si Duterte kung hindi tatalima ang Facebook.

"Facebook, listen to me. We allow you to operate here. Hoping that you could help us also. Now, if government cannot espouse or advocate something which is the good of the people, then what is your purpose here in my country?" ani Duterte.

Ikinababahala naman ng isang human rights group ang banta ng pagpapasara ng operasyon ng social media site.

Sa isang pahayag, sinabi ni Karapatan Secretary-General Cristina Palabay na maituturing na censorship ang pagpapasara ng operasyon ng Facebook sa bansa, kung ang pakay ng gobyerno ay mapanatili ang mga account na anila'y kayang mang-impluensiya sa halalan at gumawa ng kasinungalingan kontra sa mga aktibista.

"While there are numerous human rights challenges that Facebook has to address, shutting down the platform, when it doesn’t suit the current administration's wishes to maintain pages that incite violence and foment lies on activists and those that will unduly influence the election, is tantamount to censorship," ani Palabay.