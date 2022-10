Nagtipon-tipon sa Plaza Lawton sa Maynila ang isang grupo ng mga advocate na naglalayong protektahan ang mga historical sites sa palibot ng Pasig River.

Nag-organisa ng "heritage walk" ang grupong Renacimiento Manila at nag-imbita ng mga lokal na turista at inikot ang mga makasaysayang estabilisimyento at lugar malapit sa ilog Pasig.

Sinuyod ng heritage walk ang mga cultural treasures sa Maynila na namemeligrong mawala sa sandaling umusad na ang konstrukyon ng Pasig River Expressway o PAREX.

Ayon kay Diego Torres, presidente ng Renacimiento Manila, layon nito na palaganapin ang kaalaman ng publiko patungkol sa kahalagahan ng mga kuwentong kaakibat ng mga lumang gusali sa paligid ng Pasig River.

“This is our way of showing our opposition through education. Educating people and bringing them to these areas para makita nila- ano ba yung meron dito sa Maynila. Bakit natin kailangan i-protect yung Pasig River sa cultural, heritage treasure na historical landmark, the river itself is a historical landmark,” sabi ni Torres.

Nangangamba ang grupo na magkakaroon ng matinding epekto ang planong konstruksyon ng PAREX.

Sabi ni Torres, kasama sa mga posibleng maapekuhan nito ay ang mga lugar gaya ng Fort Santiago, Post Office Building at mga centuries-old na mga opisina sa Binondo.

Panawagan ng grupo sa mga awtoridad, huwag nang ituloy ang kontruksyon ng PAREX.

“Our call to the authorities is to review yung Pasig River Expressway and hindi siya ituloy, there are other ways... We could create other forms of transportations such as ferry and promote Pasig River instead,” sabi ni Torres.

Kasama sa "heritage walk" ang 4th-year college student ng Cavite State University na si Marie Claire Pagasartonga.

“Actually galing po ako sa province and interested po ako sa Manila kasi bihira lang kami pumunta ng Manila. After ng tour na ito mas babalik-balikan ko yung Manila. Mahalaga yung Pasig River para rin mai-preserve yung culture ng Pilipinas and syempre ng Maynila po,” sabi ni Pagasartonga.

Sabi ni Bea Dolores, vice-president ng Renacimiento Manila, ito na ang ikalawang taon nilang pagsasagawa ng “heritage walk”.

"Since last year po, paulit-ulit kami na bumabalik dito at nag-i-invite ng mga tao para ma-appreciate nila ang Pasig River at kung ano nga ba yung heritage na meron dito dahil hanggang ngayon merong 14-plus existing cultural properties sa buong Pasig River and sa 1-kilometer radius po nito there is 288 cultural properties that is why we showcase kung ano nga ba meron dito. We would like people to understand na sobrang halaga ng ilog Pasig," kuwento ni Dolores.

Kasama sa mga inikutan ng heritage walk ang Plaza Lawton, Post Office Building, Jones Bridge, Capital Theater, at iba pang mga lumang gusali sa Escolta Maynila.

Ang PAREX ay ang planong konstruksyon ng 19.4-kilometer na elevated expressway na mayroong 6-lanes at magdudugtong sa Road-10 sa Manila, EDSA, C5, at C6.