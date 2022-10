5 magkakamag-anak sugatan sa sunog sa Calamba

Sugatan ang limang magkakamag-anak, kabilang ang dalawang bata, matapos masunog ang isang commercial establishment sa Brgy. Makiling, lungsod ng Calamba, Laguna, Biyernes ng gabi.

Ayon sa report ng Calamba police, nagsimula ang sunog dakong alas-6 ng gabi at umabot ito sa ikalawang alarma.

Idineklara itong fire out ng Calamba BFP makaraan ang isa at kalahating oras.

Agad isinugod sa ospital ang caretaker ng establishment na si Rolando Oliver, 27, na siyang tatay ng dalawang bata.

Sugatan din ang maybahay nitong si Hanna Rose, at mga anak nito na isang 4-anyos at isang 6 na taong gulang, at ang isa pa nilang kaanak na si Justine Oliver na mga nagtamo ng first- at second-degree burns.

Lumalabas sa imbestigasyon na ang padre de pamilya ay caretaker ng nasunog na estalishment at nakulong ng apoy ang mga biktima bago sila nailigtas ng mga sumaklolong tauhan ng BFP.

Isinugod ang mga ito sa pagamutan sa Calamba.

Inaalam pa ang pinagsimulan ng sunog at kung maagkano ang halaga ng pinsala. — Ulat ni Ronilo Dagos