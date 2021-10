Pormal nang naghain ng kaniyang certificate of candidacy (COC) ang kasalukuyang gobernador ng Ilocos Sur na si Ryan Singson sa pagka-bise gobernador ng nasabing lalawigan.

Kasama niya ang kanyang misis na si Patch Singson na naghain din ng kanyang kandidatura sa pagka-gobernador.

Makakalaban ni Ryan ang kanyang ama na si Chavit Singson na naghain din ng kanyang COC ngayong Biyernes.



Si Chavit ang alkalde ng Narvacan, Ilocos Sur at League of Municipalities (LMP) National President.



Makakatunggali naman ng misis ni Ryan sa pagka-gobernador ang tiyuhin niya at kasalukuyang bise gobernador na si Jerry Singson.

Samantala, naghain na rin ng kanyang COC si dating congressman Ronald Singsong para muling tumakbo bilang kongresista.

Makakalaban niya ang ama ng misis ni Ryan na si incumbent 1st District Rep. Deogracias Victor "DV" Savellano.

- Ulat ni Grace Alba