Halos P50 milyong halaga ng mga barya at ilang luxury car ang nadiskubre ng mga awtoridad na nakaimbak sa isang bahay sa Barangay Laging Handa, Quezon City.

Sa operasyon ng anti-organized and transnational crimes division ng National Bureau of Investigation, tumambad ang daan-daang bag ng mga barya sa nasabing bahay.

Kasama ng NBI ang Bureau of Customs (BOC) na awtorisadong inspeksyunin ang lugar matapos itong i-surveillance ng mahigit dalawang buwan.

Hindi pa masabi kung bakit naka-imbak ang pera roon pero money laundering ang isa sa mga tinitignan anggulo, anila.

“Kasi kapag ganito karaming barya, usually galing sa illegal gambling,” ani Joel Pinawin, intelligence division chief ng BOC.

Sa labas naman ng bahay nadiskubre ang 5 luxury car na nasa P100 milyong piso ang halaga.

Ayon sa kanilang surveilance, 11 luxury car umano ang nakaparada sa lugar noong nakaraang araw.

“Kahinahinala ‘yung mga kotse kasi pansin mo walang plaka, tapos wala ring conduction sticker,” ani Pinawin.

Dumating naman ang nagpakilalang kasosyo ng may-ari umano ng mga kotse na si Felix Uy pero tumanggi siya magbigay ng paliwanag.

Mapapansing kinalawang at inamag na ang ilang barya na nakatambak. Hindi rin masabi ng barangay kung paano dinala ang pera roon lalo’t mataas ang bakuran ng bahay.

“During the day wala kaming nakikita hindi namin alam kung paano naipon ‘yan. Ang huling activity dito ‘yung request nila sa pagsesemento,” ani Jose Maria Rodriguez, barangay captain ng Barangay Laging Handa.

Sinara muna ng mga awtoridad ang bahay at binigyan ng 15 araw ang mga may-ari nito para magpaliwanag tungkol sa mga barya at kotse, at patunayang hindi ito galing sa ilegal na pamamaraan.

